¡Prepárate para conocer a Dreamfyre, la feroz y deslumbrante dragona de Helaena Targaryen! Con su impresionante color azul pálido y marcas plateadas, Dreamfyre es más que una simple mascota de la familia Targaryen; es una bestia majestuosa que representa el poder y la tragedia de esta dinastía que hemos podido ver a fondo en 'House of the dragón'.

Dreamfyre: Belleza y ferocidad en un solo ser

Dreamfyre no es cualquier dragón, ¡es una leyenda viviente! Su escamoso cuerpo azul pálido con toques plateados es un espectáculo visual digno de cualquier rey o reina. Aunque todavía no hemos visto a Dreamfyre en toda su gloria en la serie House of the Dragon, su reputación ya es legendaria. Este dragón no solo es una belleza celestial, sino que también tiene una historia de fuerza y lealtad inquebrantable, especialmente con sus jinetes, en particular con la enigmática Helaena Targaryen.

Los jinetes de Dreamfyre: Un viaje de este a oeste

Dreamfyre ha sido montada por dos figuras notables. Primero, tenemos a la princesa Rhaena Targaryen, quien a la tierna edad de doce años se convirtió en su jinete. Rhaena y Dreamfyre surcaron los cielos de Westeros, haciendo paradas en cada rincón del continente. Su vida estuvo llena de altibajos, incluyendo el tormentoso reinado de Maegor el Cruel y la devastadora pérdida de su hija Aerea. Después de tantas tragedias, Rhaena se retiró a la solitaria Harrenhal, donde pasó sus últimos días montando a Dreamfyre y buscando un poco de paz en medio del caos.

Luego llegó Helaena Targaryen, la hija del rey Viserys I. A los once años, se convirtió en la nueva jinete de Dreamfyre. La relación entre Helaena y su dragona era algo especial, un vínculo casi mágico que reflejaba la personalidad soñadora y gentil de la joven princesa.