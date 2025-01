El cine de 2025 nos trae un año repleto de regresos estelares: desde el ansiado retorno de Cameron Díaz a la pantalla grande hasta la reinvención de clásicos como Blancanieves, con Gal Gadot en un papel icónico.

Además, despediremos a una saga legendaria como Misión Imposible y daremos la bienvenida a nuevos capítulos de franquicias exitosas como 'Avatar' y el universo de John Wick. Pero eso no es todo, ya que el cine de autor también tendrá un gran protagonismo con directores de la talla de Paul Thomas Anderson, Yorgos Lanthimos y Guillermo del Toro, quienes nos presentarán visiones únicas y originales.

Mientras 2024 fue dominado por títulos como 'Deadpool & Wolverine', 2025 promete una revitalización del género superheroico con el esperado regreso de ‘Superman’. Bajo la dirección de James Gunn, David Corenswet y Rachel Brosnahan darán vida a una nueva versión de la icónica pareja.

La taquilla promete ser reñida con el regreso de sagas como 'Jurassic World' y 'John Wick', esta vez con Scarlett Johansson y Ana de Armas, respectivamente. Clásicos como 'Blancanieves' y 'Bridget Jones' tendrán nuevas adaptaciones, mientras que el universo de 'Knives Out' se expande con un elenco estelar. Además, Stephen King y Minecraft también aportarán sus historias a la gran pantalla.

En cuanto al film de autor más esperado está el adorado proyecto de Guillermo del Toro sobre 'Frankenstein', una obsesión de juventud del cineasta mexicano, con Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

Y el cine infantil también tendrá su hueco este año, más allá de la nueva versión de Blancanieves. Llegarán las nuevas entregas de 'Paddington in Peru', 'Lilo & Stitch', 'Zootopia 2', y la versión en acción real de 'How to train your dragon'.

Además de 'Elio', de Pixar, y 'Karate Kids: Legends', para los que disfrutaron de la saga de artes marciales cuando eran más pequeños.