Estrenos de Universal+ en septiembre: ¿Si aguantan? Aquí los detalles

Septiembre llega cargado de sorpresas en Universal+, y si creías que ya lo habías visto todo, prepárate porque estos estrenos de series van a dejarte con ganas de más. Desde un thriller erótico que va a ser el tema de conversación, hasta la esperada 50ª temporada de Saturday Night Live, este mes promete ser inolvidable. ¡Aquí te dejamos lo más destacado para que no te pierdas nada!

The Couple Next Door (Primera temporada)

Estreno: 3 de septiembre

Imagina mudarte a un vecindario tranquilo, solo para descubrir que tu nuevo vecino te provoca deseos prohibidos que podrían poner en riesgo todo lo que amas. Esa es la premisa de The Couple Next Door, un thriller erótico que te va a enganchar desde el primer minuto. Danny Whitwell(Sam Heughan, Outlander) y su esposa Becka (Jessica De Gouw, Arrow) están tratando de salvar su matrimonio. Pero todo se complica cuando conocen a sus nuevos vecinos, Evie (Eleanor Tomlinson, One Day) y Pete (Alfred Enoch, How to Get Away with Murder). La química entre Danny y Evie es innegable, pero lo que comienza como una atracción peligrosa se convierte rápidamente en una pesadilla. ¿Qué pasará cuando los secretos salgan a la luz? ¡No te lo querrás perder!

