¡Prepárate para una experiencia cinematográfica llena de intensidad y oscuridad! El 22 de agosto, los cines de Colombia recibieron una de las películas más esperadas del año: el remake de El Cuervo, la legendaria cinta de 1994 que marcó a toda una generación. Basada en la novela gráfica de James O'Barr, esta nueva versión viene cargada de novedades, pero sin olvidar el legado de la original.

La película está en manos de Rupert Sanders , conocido por su trabajo en 'Blancanieves y el Cazador' y 'Ghost in the Shell' . Con un guion de Zach Baylin y Will Schneider , la historia se reescribe para las nuevas generaciones, pero mantiene la esencia que la convirtió en un culto. La estética del filme es un reflejo de nuestra época, fusionando lo urbano con lo gótico, en un estilo que recuerda a figuras como Post Malone y Lil Peep . ¡El Cuervo se ha modernizado y se ve mejor que nunca!

¿De qué trata ‘El cuervo’?

La trama de 'El Cuervo' sigue siendo tan fascinante como siempre. Eric Draven, tras ser brutalmente asesinado junto a su novia, regresa del más allá impulsado por un misterioso cuervo negro. Su misión es simple: vengarse de aquellos que le arrebataron todo. La película explora la dualidad entre la vida y la muerte, el bien y el mal, todo envuelto en una atmósfera sombría que te atrapará desde el primer minuto.

Para los amantes del rock alternativo, la banda sonora de 'El Cuervo' es un regalo caído del cielo. Con temas de bandas míticas como The Cure, The Jesus and Mary Chain, Rage Against the Machine, y Stone Temple Pilots, el soundtrack promete ser un viaje sonoro tan oscuro y poderoso como la propia historia.

¡Pero eso no es todo! Para celebrar el lanzamiento en Colombia, Cinemas Procinal tiene una sorpresa muy especial. Si compras tu boleta para ver 'El Cuervo', tendrás la oportunidad de ganarte un tatuaje de cortesía gracias a una colaboración con el famoso estudio de tatuajes Angry Mom en Medellín. ¿Qué mejor manera de rendir homenaje a esta película que llevándola en la piel? Para más detalles, no olvides seguir a @cinemasprocinal y visitar su página web.

'El Cuervo' ya está en cartelera y promete ser una experiencia cinematográfica que te dejará sin aliento. Este remake no solo honra la memoria de la versión original, sino que también introduce esta oscura y poderosa historia a una nueva generación. Con un elenco de primera, una dirección que cuida cada detalle y una banda sonora de ensueño, "El Cuervo" es la película que no te puedes perder este año. ¡Corre al cine y vive esta épica de venganza y redención como nunca antes!