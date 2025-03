Desde su estreno el 5 de marzo en Netflix, Medusa ha estado en el ojo del huracán. La serie, rodada en Barranquilla y Puerto Colombia, prometía ser un reflejo de la cultura caribeña con la historia de la poderosa familia Hidalgo. Sin embargo, en vez de elogios, ha recibido una avalancha de críticas en redes sociales por la pobre representación del acento costeño por parte de los actores.

Ante la ola de burlas y cuestionamientos, Sebastián Martínez, uno de los protagonistas más señalados, decidió hablar del tema y pedir disculpas en tono jocoso. A través de su cuenta de Instagram, intentó explicar su error en la pronunciación de la palabra "Mondá", asegurando que ya había aprendido la forma correcta de usarla. "Disculpen amigos costeños por mancillar (como dice Abelardo de la Espriella) la palabra ‘Mondá’. Hemos entendido la profundidad en la conjugación de una palabra sumamente importante para una región del país", escribió.

Su comentario, aunque buscaba calmar los ánimos, terminó generando aún más debate. Mientras algunos lo tomaron con humor, otros lo vieron como una muestra de la falta de preparación del elenco y una excusa para justificar la ausencia de actores costeños en papeles protagónicos.

Por su parte, Manolo Cardona, otro de los actores principales de la serie, también se pronunció sobre la controversia. En una entrevista, reconoció que entiende la indignación de la gente, pues el público esperaba una representación más fiel del acento barranquillero. "Entiendo a la gente, el barranquillero es muy dicharachero y mamador de gallo. La conversación se ha centrado mucho en el acento, pero lo que puedo decir es que hicimos nuestro mejor trabajo con el tiempo que tuvimos para prepararlo", afirmó.

Cardona también enfatizó que imitar el acento costeño es un reto difícil y que, aunque intentaron hacerlo lo mejor posible, era inevitable cometer errores. "No es fácil para nada. Evidentemente, ninguno de nosotros es de Barranquilla y no va a ser perfecto, seguramente habrá fallas, pero lo que sí te puedo decir es que lo hicimos con respeto y mucho cariño hacia nuestro Caribe", agregó.

Las reacciones en redes sociales siguen divididas. Mientras algunos defienden la producción y destacan que la trama es interesante, otros consideran que la serie refuerza estereotipos sobre los costeños, tanto en la forma de hablar como en su estilo de vida. Comentarios como "No podrán imitar jamás el acento costeño", "Tantos actores costeños para esos papeles y no los tuvieron en cuenta" y "La trama me gustó, pero el acento es una burla" han inundado las publicaciones sobre Medusa.

Más allá de la controversia, la serie ha logrado captar la atención del público y abrir un debate sobre la importancia de una representación auténtica en la televisión. ¿Serán suficientes las disculpas de los actores para calmar la indignación, o el debate seguirá marcando la recepción de Medusa en Colombia?