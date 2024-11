Tras ambientar su cuarta entrega en Roma, aunque con algunas escenas rodadas en Italia, Emily in Paris volverá a París para su próxima temporada. Según reveló en exclusiva la revista Variety este miércoles, el rodaje comenzará en mayo con el elenco habitual liderado por Lily Collins.

Cuando Netflix anunció en septiembre la renovación de la exitosa serie para una quinta temporada, aclaró que no se despedirían completamente de Roma. En un video promocional, Collins comentó: "No hay lugar como Roma", mientras disfrutaba de un café en una taza que llevaba grabado un número 5.

En octubre, el presidente francés, Emmanuel Macron, destacó en una entrevista conVarietyque la serie tenía un impacto "muy positivo" para la imagen de Francia y aseguró que trabajarían para que París volviera a ser su epicentro. "Lucharemos duro para que se queden en París. 'Emily in Paris' en Roma no tiene sentido", declaró el mandatario. Finalmente, según confirmó la revista, el deseo de Macron se ha cumplido.

Actor de 'Emily in Paris' amenaza con no volver a la serie

Lucas Bravo, quien interpreta al chef Gabriel en 'Emily in Paris', está considerando seriamente dejar la serie si no hay un cambio en la trama, especialmente en lo que respecta a su personaje en la próxima temporada.

"El 'chef sexy' formaba una gran parte de mí en la primera temporada, pero con el paso de las temporadas, nos fuimos alejando debido a las decisiones que toma el personaje y la dirección que le han dado", comentó Bravo en una entrevista con IndieWire.

"Nunca he estado tan lejos de él. En la primera temporada, había mucho de mí en él. Pero a medida que lo hacían inconsciente de su entorno y de la dinámica; siempre victimista y completamente perdido y ajeno a todo lo que está sucediendo a su alrededor y siendo manipulado por todo el mundo, comenzó a no ser divertido para mí rodar. Ver un personaje al que quiero tanto y que me aportó tanto, cómo está siendo lentamente convertido en guacamole, hace que me distancie de él".