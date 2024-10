En 1978, llegó a las salas de cine de una las películas de terror con la que John Carpenter horrorizó al público y presentó a uno de los villanos más aterradores de todos los tiempos: Michael Myers. ‘Halloween’ impresionó a muchos desde el inicio al mostrar la historia de Michael, n niño que mata a su hermana mayor en la noche de brujas.

Quince años después, Michael, ahora adulto, escapa de un hospital psiquiátrico y regresa a su ciudad natal de Haddonfield, Illinois, para cometer una ola de asesinatos. Es allí donde conoce a su mayor enemiga, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), quien, al igual que su hermana, está cuidando niños en la noche de Halloween.

Es así como Michael Myers se convirtió en un icono del terror. ‘Halloween’ fue un gran éxito, recaudando más de 47 millones de dólares en la taquilla estadounidense a pesar de haberse realizado con tan solo unos cientos de miles de dólares, según señalan portales especializados en cine.

Desde entonces, ‘Halloween’ se convirtió en una franquicia con 13 películas, incluyendo un reinicio con su propia secuela e incluso una colección derivada que no tenía nada que ver con Myers. Gracias al largo legado de la franquicia, el elenco original ha tenido carreras duraderas y exitosas.

Elenco de ‘Halloween’: ¿qué pasó con los actores?

Jamie Lee Curtis como Laurie Strode

Jamie Lee Curtis interpretó a Laurie, una niñera que es acechada por Michael Myers, y en algunas películas es mencionada como su hermana menor.

Curtis obtuvo su papel en ‘Halloween’ a los 19 años. Fue su primer gran proyecto tras haber interpretado a la teniente Barbara Duran en la serie ‘Operation Petticoat’ entre 1977 y 1978. El éxito de Halloween la catapultó al estrellato, llevándola a actuar en otras películas de terror como The Fog (1980), Prom Night (1980) y Terror Train (1980), además de la secuela Halloween II (1981). Estos roles le valieron el apodo de "Scream Queen". A lo largo de su carrera, Curtis incursionó en otros géneros, protagonizando películas como Trading Places (1983), A Fish Called Wanda (1988), True Lies (1994) y Freaky Friday (2003).

A partir de finales de la década de 2010, Curtis experimentó un gran renacimiento en su carrera con la nueva trilogía de secuelas de Halloween: Halloween (2018), Halloween Kills (2021) y Halloween Ends (2022), que marcó el posible final de su participación en la franquicia tras 44 años. Fuera de su trabajo como actriz, Curtis es una esposa y madre ocupada. Está casada con el comediante y cineasta Christopher Guest, conocido por películas como This Is Spinal Tap (1984) y Best in Show (2000). Juntos tienen dos hijas, Annie, bailarina, y Ruby, editora de videojuegos. En 2021, Ruby se declaró transgénero, y Curtis se ha convertido en una firme defensora de los derechos LGBTQ+. Próximamente, Curtis retomará su papel de Tess Coleman en la secuela de Freaky Friday, titulada Freakier Friday, que se estrenará el 8 de agosto de 2025. También está confirmada para aparecer en la comedia Ella McCay, dirigida por James L. Brooks, en 2025. Nick Castle como Michael Myers

Nick Castle aterrorizó al público con su interpretación de Michael Myers, cuya imponente estatura y caminar pausado lo convertían en un asesino espeluznante, casi sobrenatural. Tras usar la icónica máscara blanca en la película original, Castle se enfocó en su carrera como guionista y director.

Entre sus trabajos destacan la coautoría de Escape from New York (1981) junto a John Carpenter, la dirección de Dennis the Menace (1993), y la escritura del guion de August Rush (2007). Castle regresó como el asesino enmascarado en Halloween, Halloween Kills y Halloween Ends (2018), retomando su papel en la ficticia ciudad de Haddonfield, Illinois. Donald Pleasence como el Dr. Loomis

El actor Donald Pleasence, conocido por interpretar al Dr. Loomis, el psiquiatra que buscaba a Michael Myers tras su fuga ya había alcanzado fama antes de "Halloween". Entre sus éxitos figuran películas como "La gran evasión" (1963), "Sólo se vive dos veces" (1967) y "THX 1138" (1971) de George Lucas. Pleasence retomó el papel del Dr. Loomis en cuatro secuelas de "Halloween": "Halloween II" (1981), "Halloween 4" (1988), "Halloween 5" (1989) y "Halloween: La maldición de Michael Myers" (1995), esta última lanzada tras su fallecimiento. Donald Pleasence falleció el 2 de febrero de 1995, a los 75 años, tras complicaciones en una cirugía cardíaca.

Kyle Richards como Lindsey Wallace Kyle Richards interpretó a Lindsey Wallace, una niña bajo el cuidado de Annie, amiga de Laurie, durante la noche de Halloween. Tras su aparición en Halloween, Richards ha tenido una extensa carrera en Hollywood. Fue protagonista de la serie Down to Earth entre 1984 y 1987 y apareció de manera recurrente en ER de 1998 a 2006. Además de su trabajo como actriz, es ampliamente reconocida por su participación en The Real Housewives of Beverly Hills de Bravo, desde 2010. Richards retomó su papel como Lindsey adulta en Halloween Kills y Halloween Ends.

PJ Soles como Lynda van der Klok PJ Soles interpretó a Lynda van der Klok, quien tuvo una de las muertes más memorables de Halloween. Tras el asesinato de su novio a manos de Myers, Lynda fue estrangulada con el cable del teléfono mientras él entraba lentamente en su habitación cubierto con una sábana, mientras ella intentaba comunicarse con Laurie.