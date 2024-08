La icónica exploradora, Dora, está de regreso, y su brújula la ha llevado nada menos que al corazón de Colombia. Dora y la búsqueda del Sol Dorado, la esperada secuela de Dora y la ciudad perdida, ha comenzado sus grabaciones en el impresionante Río Claro, ubicado en el Magdalena Medio, Antioquia. Este lugar, con sus formaciones rocosas, ríos de aguas cristalinas y vegetación exuberante, es perfecto para recrear las emocionantes aventuras de Dora.

¿Quién es la nueva Dora y qué ha compartido sobre la película?

La actriz Samantha Lorraine ha sido elegida para interpretar a Dora en esta nueva entrega, tomando el relevo de Isabela Moner. Lorraine no ha perdido tiempo en compartir con sus seguidores un adelanto de lo que está por venir. A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó imágenes desde la reserva natural Río Claro, acompañadas del mensaje "Vamos a la selva", confirmando su entusiasmo por el proyecto y la espectacular locación en la que se están llevando a cabo las filmaciones.

¿Por qué se eligió Colombia como escenario de esta película?

Desde la promulgación de la Ley 814, o Ley de Cine, en 2003, Colombia ha emergido como un destino atractivo para las grandes producciones cinematográficas. Esta legislación ha facilitado que películas de alto presupuesto se filmen en el país, atrayendo a estrellas de Hollywood como Mark Wahlberg y Will Smith. Ahora, con Dora y la búsqueda del Sol Dorado, el país reafirma su posición como un lugar ideal para rodajes internacionales, ofreciendo escenarios naturales que añaden autenticidad y belleza a la narrativa de la película.

¿Qué podemos esperar del equipo creativo detrás de la película?

La dirección de la película está en manos de Alberto Belli, conocido por su trabajo en series como La casa de las flores y Ultra Violet and Black Scorpion. Con su visión creativa, Belli promete llevar a la pantalla una versión fresca y emocionante de la jungla que Dora explorará. El guion, por su parte, ha sido escrito por JT Billings, un veterano de Nickelodeon que ha trabajado en la popular serie Are You Afraid of the Dark?. Su experiencia garantiza que los fans de Dora estarán en manos expertas.