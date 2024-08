El estreno de Borderlands ha llegado a los cines, y ha sido todo un acontecimiento para los fanáticos de la icónica franquicia de videojuegos. Bajo la dirección de Tim Miller, quien tomó el relevo de Eli Roth durante las regrabaciones, la película ha buscado hacer una adaptación que equilibre la acción y la comedia de manera efectiva. Roth, ocupado con el rodaje de Black Friday (2023), dejó a Miller la tarea de afinar el producto final, y ¿La decisión ha sido acertada? Por ahora la crítica ha sido muy dura con la cinta; sin embargo, la crítica especializada no ha sido coherente con la crítica de la audiencia en más de una ocasión ¿Será este el caso? Pronto lo sabremos.

¿Cuántos guionistas tuvo Borderland?

El camino del guion ha sido una travesía interesante. Inicialmente, Leigh Whannell estaba programado para dirigir, pero su partida permitió que Craig Mazin, conocido por su trabajo en Chernobyl y co-creador de The Last of Us, tomara las riendas como escritor. Sin embargo, Mazin se retiró para concentrarse en su serie, y el guion pasó por las manos de varios escritores, incluyendo Oren Uziel y Sam Levinson, antes de llegar a su versión final.

¿No es tan violenta?

Uno de los cambios más notables fue la modificación en la calificación. Aunque Eli Roth había filmado inicialmente con una calificación R, las reescrituras y regrabaciones bajo la dirección de Tim Miller ajustaron la película a una calificación PG-13. Este cambio ha permitido que la película llegue a una audiencia más amplia, manteniendo su esencia sin el contenido explícito que Roth había planeado.

La banda sonora: Un cambio de compositor

La banda sonora de Borderlands también ha pasado por cambios. Steve Jablonsky reemplazó a Nathan Barr como compositor, aportando su estilo característico conocido de la serie Transformers. Este cambio en la música ha influido en el tono general de la película, brindando un enfoque fresco que complementa las nuevas direcciones de la trama.

Transformación de la historia y personajes

La película ha introducido cambios significativos en la historia y los personajes. Mark J. Dailey hizo varias modificaciones importantes en el elenco y la narrativa, llevando la historia en una nueva dirección mientras mantenía algunos de los elementos clave del universo Borderlands ¿Valdrán la pena estos cambios?