Disney+ acaba de anunciar la programación de sus estrenos para septiembre de 2024, con producciones que llegan bajo los estudios de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Star.

Una de las series más esperadas con la que Disney finaliza agosto y le da la bienvenida a septiembre es la protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez, ‘Only Murders in the Building’. “En la cuarta temporada de Only Murders in the Building, el trío aficionado de podcasting se enfrenta a los impactantes sucesos ocurridos al final de la tercera temporada en torno a la doble y amiga de Charles Sazz Pataki (Jane Lynch). Su investigación los lleva hasta Los Ángeles, donde un estudio de Hollywood está preparando una película sobre el podcast Only Murders. Mientras Charles, Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gómez) corren de vuelta a Nueva York, se embarcan en un viaje aún más épico: atravesar el patio de su edificio para adentrarse en las retorcidas vidas de los residentes de la Torre Oeste del Arconia”, describe la plataforma de streamig.