Durante el primer día de la convención D23, Disney presentó los avances más destacados de sus próximos estrenos, incluyendo un adelanto de la nueva serie de 'Daredevil', la presentación del arte de 'Frozen III' y la confirmación oficial de una tercera película de 'The Incredibles'. El evento reunió a más de 12.000 personas en el Honda Center de Anaheim, California, quienes tuvieron la oportunidad de ver a sus artistas favoritos y ser los primeros en presenciar fotografías inéditas y tráileres sin estrenar de sus producciones favoritas de Disney.

Marvel brilló en el encuentro gracias a series como 'Daredevil: Born Again' y 'Ironheart', ambas previstas para estrenar en 2025. También se anunció que Ben Mendelsohn se unirá al elenco de 'Andor' en la segunda temporada, repitiendo su papel como el villano de 'Rogue One', Orson Krennic.

Pixar fue el estudio con mayores novedades de la noche, confirmando que está trabajando en la tercera parte de la película sobre la familia de superhéroes 'Incredibles' con Brad Bird en la dirección. También anunció 'Hoppers', un filme original que seguirá la historia de un humano y un castor que intercambian cerebros, así como el estreno de 'Dream Productions', una serie basada en el universo de 'Inside Out'. Además, se mostró una primera imagen de 'Toy Story 5' y se destacó que los entrañables juguetes de la franquicia tendrán que disputar la atención de los niños frente a los dispositivos tecnológicos.

La franquicia de Star Wars también tuvo novedades, incluyendo un adelanto de las primeras imágenes del regreso de Star Wars a la gran pantalla con el filme 'The Mandalorian and Grogu', que actualmente se encuentra en proceso de filmación. Además, se reveló el título oficial de la tercera película sobre los seres azules del planeta Pandora: 'Avatar: Fire and Ash'.

¿Cuándo estrenarán 'Frozen III'?

Otros anuncios destacados incluyeron la presentación del arte conceptual de la tercera entrega de 'Frozen', que se espera su llegada a las pantallas para el 2027, y la revelación del título final de la secuela de la cinta 'Freaky Friday', 'Freakier Friday'. También se mostró un video de 'Tron: Ares' y se reveló que la banda estadounidense de rock Nine Inch Nails sería la encargada de la banda sonora de la cinta.