Disney Channel, el canal que marcó la infancia y adolescencia de millones, saldrá del aire en toda Latinoamérica, incluyendo Colombia. Esta decisión, anunciada el 2 de diciembre, representa el final de sus más de 27 años de transmisión en la televisión por cable. Según el portal Music Trends, el cierre responde a la estrategia de centralización de contenido en plataformas de streaming, como Disney+.

La noticia no llega sola: FX y National Geographic también desaparecerán de las guías de televisión en Colombia a partir de febrero de 2025, consolidando una tendencia que lleva años transformando la industria del entretenimiento.

Reacciones de nostalgia y descontento en redes sociales

Las redes sociales se llenaron de mensajes de nostalgia. Muchos usuarios recordaron cómo crecieron viendo series emblemáticas como Hannah Montana, Lizzie McGuire y Zack & Cody: Gemelos en acción. Comentarios como “Disney siempre me recordará mis menores épocas de niña” o “No, con mi infancia no” inundaron plataformas como X (antes Twitter).

Pero no todo fueron lamentos. Algunos internautas criticaron el rumbo de la industria, señalando que el modelo de suscripciones podría resultar más costoso a largo plazo. “Es el fin de la TV por cable. Ahora pagaremos más por tener acceso a plataformas que nos venden todo por separado”, opinó un usuario.

Además, surgieron preocupaciones sobre el futuro de otros canales, como ESPN y Fox Sports, que podrían seguir el mismo camino hacia el streaming.

El legado de Disney Channel: una década dorada en los 2000

Disney Channel alcanzó su apogeo en los años 2000 con series y películas que definieron una generación. Títulos como Hannah Montana, Eso es tan Raven y High School Musical no solo marcaron tendencias, sino que también impulsaron las carreras de estrellas como Miley Cyrus, Selena Gómez y Demi Lovato.

Las películas originales del canal, como Camp Rock y Los Descendientes, también se convirtieron en éxitos culturales, consolidando a Disney Channel como un referente de entretenimiento juvenil.

El futuro del contenido de Disney: todo en Disney+

Con la salida de Disney Channel de la televisión por cable, Disney+ se posiciona como la única opción para disfrutar del contenido del canal en Colombia. Los fanáticos podrán acceder a clásicos como Phineas y Ferb o Kim Possible, junto con producciones más recientes como The Owl House y High School Musical: The Musical: The Series.