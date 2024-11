Prepárate para un regreso emocionante a Tierra Media con ‘El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim’, una película anime que mezcla la majestuosidad de Tolkien con el arte visual japonés. Bajo la dirección del legendario Kenji Kamiyama, esta historia promete redefinir cómo vivimos el mundo de Rohan y sus héroes. ¡La preventa ya está disponible, así que no pierdas tu lugar en esta épica batalla!

¿De qué trata esta nueva aventura?

La película nos lleva 183 años antes de los eventos de la trilogía original, narrando la lucha del Rey Helm Hammerhand, un líder valiente que enfrenta un ataque mortal del vengativo Wulf. En una situación desesperada, la fortaleza conocida como el Abismo de Helm se convierte en el último refugio para su pueblo. Pero no todo recae en Helm: su hija, Héra, se erige como un símbolo de resistencia y esperanza, enfrentando a un enemigo dispuesto a arrasar con todo.

¿Quiénes le dan voz a estos héroes?

Con un elenco que no pasa desapercibido, Brian Cox (sí, el patriarca de Succession) da vida a Helm, mientras que Gaia Wise interpreta a Héra, su hija que desafía las probabilidades. Por otro lado, Luke Pasqualino encarna al formidable Wulf. Y para los nostálgicos, Miranda Otto regresa como Éowyn, esta vez narrando la épica historia. La calidad de las voces promete emocionar tanto como la trama.

¿Por qué Kenji Kamiyama es el director perfecto?

Si has visto "Blade Runner: Black Lotus" o "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex", sabes que Kamiyama domina el arte de crear mundos visualmente impactantes y emocionalmente complejos. Su visión única se combina con la magia de Tolkien para ofrecer una experiencia completamente nueva, con la animación como protagonista.