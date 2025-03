La actriz Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie en la exitosa serie 'The Last of Us', reveló que fue diagnosticada con autismo mientras filmaba la primera temporada del show de HBO. En una entrevista con la revista británica Vogue, la artista compartió cómo ha influido esa condición en su manera de ver el mundo y su carrera en la actuación.

"Me diagnosticaron con autismo cuando estaba filmando la primera temporada de 'The Last of Us'", declaró, en entrevista con la edición británica de Vogue, explicando que una conversación con un miembro del equipo de producción fue lo que la llevó a considerar la posibilidad. "Un miembro del equipo tenía una hija autista y asumió que yo también lo era", contó, señalando que esto fue decisivo para que ella buscara la evaluación profesional que culminó en un diagnóstico formal.

Lea también: MAX sorprende con nueva revelación de la segunda temporada de The Last of Us.

Para Ramsey, el resultado de esta evaluación confirmó algo que había sospechado por mucho tiempo. "Siempre me lo había preguntado", afirmó, y recordó que desde pequeña, sintió que no encajaba del todo en su entorno escolar y se describió como "un bicho raro" y "una persona solitaria" que encontraba mayor comodidad en la compañía de adultos que en la de niños de su edad.

Además, mencionó que a lo largo de su vida experimentó dificultades comunes entre las personas autistas, como problemas con la sensibilidad sensorial y una hiperatención a los microgestos y el lenguaje corporal de los demás.

Lejos de ser un obstáculo, Ramsey considera que su condición ha sido una ventaja para su carrera actoral. "Siempre he estado observando y aprendiendo de las personas", explicó. "Tener que aprender de manera más consciente cómo socializar e interactuar con quienes me rodean me ha ayudado con la actuación". Además, destacó que la estructura del trabajo en un set de grabación le resulta beneficiosa. "Tengo un horario de llamado, me dicen qué ponerme, cómo pararme, dónde estar y qué comer".

Vea después: Marvel revoluciona las redes: Robert Downey Jr. regresa como el temible Doctor Doom en 'Avengers: Doomsday'.

Para la joven estrella, recibir el diagnóstico fue una experiencia liberadora. "Me permite moverme por el mundo con más gracia hacia mí misma, aceptando que hay tareas diarias que parecen fáciles para los demás pero que para mí no lo son", confesó. En este sentido, hablar públicamente sobre su condición le ayuda a "desenmascararse" más rápidamente en su vida cotidiana y a relacionarse con los demás desde un lugar más auténtico.

Su reflexión final dejó en claro por qué decidió compartir esta información con el público: "Mi experiencia de moverme por el mundo es la de una persona autista. No hay razón para que la gente no lo sepa".