La nueva serie de ‘Cien años de soledad’ ha sido todo un éxito y ha conquistado a millones de espectadores. Es perfecta tanto para los que ya conocen la historia como para los que se adentran en el mundo mágico de Macondo por primera vez.

La producción ha cautivado al público con su habilidad para llevar a la pantalla el mundo mágico y lleno de misterios de Macondo, haciendo que los espectadores se sientan parte de la historia.

La adaptación ha generado un intenso debate, dividiendo a los espectadores entre aquellos que la consideran una obra maestra visual y quienes encuentran ciertas discrepancias con la novela original, especialmente en cuanto a la interpretación de algunos personajes.

Pese a las diversas opiniones, 'Cien años de soledad' se ha posicionado como uno de los contenidos más populares de Netflix, consolidando el legado de García Márquez y despertando un renovado interés en la literatura latinoamericana.

La actriz habló de la preparación de su personaje y de cómo contó con él desde que tuvo el guion en sus manos . “A ella había que prepararla en muchas cosas, en su misticismo, que creo que fue un lugar donde yo conecté con ella porque no sabía que tenía ese lugar tan místico en mí. Sí, sabía que algo en el Caribe me habitaba de esa manera, pero no así, tan poderoso”, expresó.

“Aprender el tarot para Pilar fue maravilloso, porque fue descubrir un arte que está ahí. Volver a fumar, yo no fumo hace 12 años: volver a fumar y dejarlo solo para Pilar, o sea, no me enganché. El poder tener esta liviandad: a mí me gustan las mujeres de raíces, fuertes, y Pilar tiene una liviandad. Y entender que tenía alas y que era casi un poquito etérea, pero estoica”, revelo Viña.

“Convergían en ella un montón de cosas que siento que es lo que reúne la magia entre lo que puede uno ver en el libro y en ese imaginario común, traerlo al guion y después que me lo entreguen y trabajar de la mano con mis coaches. Yo tengo dos coaches maravillosos que son Pilar y Magda, que son las que me han ayudado a trabajar mis personajes a lo largo de mi carrera, y entregarme a las manos de Álex [García] y de Laura Mora fue precioso, porque uno va como con un cincel tallando y después entregarla al set, que es donde realmente cobra vida. Entonces, sí hubo mucho trabajo, demasiado trabajo para que puedan ver esa filigrana de Pilar, porque tiene demasiada filigrana ese personaje”, concluyó.