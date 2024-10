A partir de los 50 años, nuestro cuerpo comienza a actuar como un sistema algo más complicado. ¿Notaste que perder peso ya no es tan fácil como antes? Los cambios hormonales y metabólicos juegan en nuestra contra, pero no es el fin del camino. Según un estudio de Harvard, perder peso y mantenerlo después de los 50 es completamente posible si adoptamos hábitos inteligentes y sostenibles. ¡Aquí te lo contamos!

Cambios hormonales: el villano en escena

Los 50 marcan un antes y un después en nuestra fisiología. Las mujeres se enfrentan a la menopausia, mientras que los hombres pasan por la andropausia. ¿Qué significa esto? Hormonas como el estrógeno y la testosterona, que solían mantener todo en equilibrio, comienzan a reducirse. El resultado: más grasa en la zona abdominal (¡sí, justo donde no la queremos!) y una menor masa muscular.

La buena noticia es que Harvard ha encontrado una manera de combatir esto. El estudio titulado "Lose Weight and Keep it Off" (Perder peso y no recuperarlo) es la clave para entender cómo lidiar con estos cambios sin recurrir a dietas extremas o ejercicios agotadores.

La clave está en los hábitos (y no en dietas milagrosas)

Harvard tiene claro que la solución no es seguir una dieta restrictiva que te haga sufrir. En su lugar, lo importante es construir hábitos que se adapten a ti y a tu estilo de vida. Se trata de encontrar una forma de comer y moverte que te guste, ¡sí, que te guste! Así que, olvídate de pasar hambre o matarte en el gimnasio.

Uno de los primeros pasos es elegir una dieta equilibrada, pero sobre todo, rica en fibra. Frutas, verduras, legumbres y granos enteros se convierten en tus mejores aliados para sentirte lleno por más tiempo y cuidar tu salud intestinal. Y olvídate del azúcar excesivo, ¡tu cuerpo te lo agradecerá!

El ejercicio es tu compañero, no tu enemigo

Si piensas que el ejercicio significa sufrir en el gimnasio, piénsalo otra vez. Harvard recomienda que elijas actividades físicas que disfrutes. ¿Te gusta caminar por el parque, nadar o andar en bicicleta? ¡Perfecto! Lo importante es moverse de manera regular. Incluso caminar a diario puede hacer una gran diferencia.

Además, no dejes de lado los ejercicios de fuerza. A medida que envejecemos, perdemos masa muscular, lo que ralentiza el metabolismo. Agregar ejercicios con pesas o bandas elásticas a tu rutina ayudará a mantenerte fuerte y quemar más calorías. Y si te preocupa el impacto en las articulaciones, opta por actividades de bajo impacto como la natación o el yoga.