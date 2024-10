El ayuno intermitente ha ganado popularidad en los últimos años, siendo promovido como una herramienta eficaz para la pérdida de peso y la mejora de la salud. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Cuáles son los tipos más comunes? ¿Y cuáles son los cuidados que debes tener si decides intentarlo? Aquí damos tips de una manera fresca y clara.

¿Qué es el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es una estrategia alimentaria que alterna entre períodos de ingesta de alimentos y períodos de ayuno. En lugar de centrarse en lo que comes, se enfoca en cuándo comes. Durante las horas de ayuno, no se consumen calorías, lo que permite que el cuerpo descanse de la digestión y utilice la energía almacenada.

Este método no es nuevo, ya que prácticas de ayuno han existido en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia. Sin embargo, en la actualidad, su popularidad ha resurgido debido a los potenciales beneficios para la salud, que van desde la pérdida de peso hasta la mejora de ciertos indicadores metabólicos.

Tipos de ayuno intermitente

Existen varias formas de practicar el ayuno intermitente, pero aquí te presentamos los más comunes:

1. Ayuno 16/8: El más conocido y practicado. Este enfoque consiste en ayunar durante 16 horas y comer durante una ventana de 8 horas. Por ejemplo, si tu primera comida es a las 12:00 p.m., tu última comida del día sería a las 8:00 p.m. Fuera de ese período, solo se permiten líquidos no calóricos como agua, té o café negro.

2. Ayuno 5:2: Este tipo de ayuno implica comer normalmente durante cinco días de la semana y limitar las calorías (alrededor de 500-600) en dos días no consecutivos. En estos días de ayuno ligero, la ingesta se reduce drásticamente, pero no se elimina por completo.

3. Ayuno en días alternos: Como su nombre lo indica, este enfoque implica alternar entre días de alimentación normal y días de ayuno completo o con una ingesta mínima de calorías. Es más extremo, por lo que no es tan popular como el 16/8 o el 5:2.

4. Ayuno de 24 horas: Consiste en ayunar durante 24 horas completas una o dos veces por semana. Por ejemplo, si cenas a las 7:00 p.m., no comerías hasta las 7:00 p.m. del día siguiente.