Estas son las series más vistas de Netflix en 2018

Ad portas de empezar el 2019, se ha hablado mucho de los estrenos más esperados del próximo año tanto en películas como en series. Sin embargo, para despedir este año que ya pasa, Netflix reveló la lista de las producciones más vistas durante este 2018.

De acuerdo con lo reseñado por The Hollywood Reporter, las tres películas más vistas en la plataforma de streaming fueron en primer lugar, ‘The Kissing Booth’ (El stand de los besos), seguida de ‘All the Boys I’ve Loved Before’ (A todos los Chicos de los que me Enamoré), ambas películas son de temática adolescente.

Finalmente en el tercer lugar está ‘Roxanne Roxanne’, cinta biográfica sobre la pionera del hip-hop Roxanne Shanté.

Lee también: ‘Stranger Things 3’ reveló los títulos de sus nuevos episodios

En cuanto a las series, las más vistas del año estuvieron lideradas por ‘On My Block’, en segunda posición se ubica ‘Making a Murderer: Part 2′, la segunda temporada de ’13 Reasons Why’ ocupa el tercer lugar, seguida de ‘Last Chance U: INDY’, ‘Bodyguard’, ‘Fastest Car’.

En el séptimo puesto está la serie de terror ‘The Haunting of Hill House’; en el octavo está la segunda temporada de ‘Anne With an E’ y los últimos dos lugares son para ‘Insatiable’ y ‘Orange Is the New Black’ en su sexta temporada.

Para el próximo año, el estreno de la tercera temporada de ‘Stranger Things’ es una de las más esperadas.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital