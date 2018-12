‘Stranger Things 3’ reveló los títulos de sus nuevos episodios

La tercera temporada de la serie de Netflix, ‘Stranger Things’, es una de las más esperadas del próximo año. Aunque por el momento no se ha hecho oficial su fecha de estreno, desde ya la plataforma de streaming alimenta el interés de los espectadores revelando los nombres de cada uno de los capítulos de esta nueva entrega, que promete ser mucho más misteriosa.

Por medio de un teaser de un minuto de duración, Netflix dio a conocer los siguientes títulos:

1. Suzie, Do You Copy? (Suzie, ¿me copias?)

2. The Mall Rats (Las ratas del centro comercial)

3. The Case of the Missing Life Guard (El caso de la socorrista desaparecida)

4. The Sauna Test (La prueba de sauna)

5. The Source (La fuente)

6. ‘The Birthday’ (El cumpleaños)

7. ‘The Bite’ (La mordida)

8. The Battle of Starcourt (La batalla de Starcourt)

En el único tráiler revelado hasta el momento, publicado en julio de este año, se puede ver a ‘Steve’ en traje de marinero siendo parte del elenco de un comercial que promociona, valga la redundancia, al ¡centro comercial Starcourt Mall! de Hawkins, “una de las mejores instalaciones de compras en Estados Unidos y más allá, con opciones para toda la familia. ¡Incluyendo The Gap, Waldenbooks, Sam Goody, Claire’s y más! No te olvides de refrescarte en la tienda de helados Scoops Ahoy. ¡Starcourt Mall lo tiene todo!”, dicta la descripción de Netflix.

Claramente el centro comercial Starcourt Mall será uno de los lugares protagonistas de esta tercera parte de la historia, sin embargo, además de esto ¿cuántas pistas ha dejado este primer adelanto? ¿y cuántas más han dejado los títulos de los episodios?

Escrita y dirigida por los hermanos Matt y Ross Duffer, ‘Stranger Things’ hace un homenaje al cine de terror, especialmente de los años 80′, lo que ha enganchado a más de un fan de este tipo de cine, pues entre sus claras referencias se encuentran películas como ‘Alien’, ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’, ‘El Exorcista’, ‘E.T., el extraterrestre’, entre otras.

