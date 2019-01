Foto: Facebook Game of Thrones

HBO confirmó, este domingo, que la octava temporada de ‘Game of Thrones’ (Juego de Tronos) será estrenada el 14 de abril.

Serán tan solo seis capítulos, con los cuales se pondrá fin a la aclamada serie basada en los libros George R. R. Martin, creada por David Benioff y D.B. Weiss y ganadora de nueve premios Emmy.

Con esta noticia se pone fin a la espera de más de un año, pues el último episodio de la séptima temporada se emitió el 27 de agosto de 2017.

ALERTA ‘SPOILER’: este artículo tiene detalles que podrían arruinar la experiencia a las personas que no van al día con la serie.

Los seguidores de ‘Game of Thrones’ tienen mucha expectativa por lo que vendrá, pues el último capítulo de la séptima temporada, llamado ‘The Dragon and The Wolf’ (el dragón y el lobo), dejó varios problemas para los protagonistas.

El primero fue que se concretó el romance entre Daenerys Targaryen y Jon Snow, después de que sellaron la alianza para enfrentar a los caminantes blancos. ¿Y por qué va a ser un problema? Porque ya está comprobado que Daenerys es la tía de Jon, y no solo eso: él podría ser un heredero legítimo del trono de los siete reinos.

Jon Snow, en realidad, no es un bastardo: es el hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Rhaegar es el primogénito de Aerys II Targaryen, conocido como el rey loco y asesinado por Jaime Lannister.

Pero ¿por qué Jon puede ser heredero legítimo si Rhaegar Targaryen estaba casado con Elia Martell, de modo que su relación con Lyanna sería ilegítima? Pues bien, Gilly (pareja de Samwell Tarley) descubrió que Rhaegar anuló legalmente su unión con Elia y se casó con Lyanna.

¿Quiénes saben esto? Además de Gilly y Samwell, Bran Stark.

El otro problema son los caminantes blancos, que ya llegaron al muro y con una temible arma: un dragón de hielo que fue creado a partir del cuerpo muerto de Viserion, uno de los tres dragones de Daenerys.

¿Y con qué cuentan los protagonistas para enfrentar a los caminantes blancos? Las espadas de acero valyrio, uno de los materiales que sirven para derrotarlos. ¿Quiénes las tienen? Jon Snow, Samwell Tarly, Brienne de Tarth y Jaime Lannister. Arya Stark tiene otro elemento de acero valyrio: la daga con la que intentaron matar a Bran.

El otro material que sirve para derrotar a los caminantes es el ‘Dragonglass’, del cual hay un gran yacimiento en la isla de Dragonstone, hogar de los Targaryen.

Serán solo seis capítulos, seis no más para solucionar estos y otros asuntos.

