Actrices de ‘Game of Thrones’ se relajaban con marihuana tras los rodajes

La marihuana tiene tantos enemigos como seguidores. Sus detractores la ven como una droga más que aporta su granito de arena para dañar y corromper a la sociedad, mientras que otros la defienden desde sus beneficios medicinales y relajantes.

Es por eso que son varias las figuras públicas como Miley Cyrus, Rihanna, entre otros, que defienden el consumo de marihuana, incluso actrices como Sophie Turner también la ven con buenos ojos.

Esto quedó claro después de que en una reciente entrevista, la actriz de Game of Thrones’ revelara que para relajarse tras el rodaje de la serie, acostumbraba a fumar marihuana en compañía de su amiga y compañera de set, Maisie Williams (Arya Stark).

“En las últimas temporadas de ‘Game of Thrones’, Maisie y yo dormimos juntas durante los días de rodaje… Y solíamos sentarnos, comer, ver videos estúpidos y fumar marihuana… No sé si mi publicista me matará por decir esto, pero nos drogábamos y luego nos sentábamos en el baño a jugar con las brochas de maquillaje. Era divertido”, expresó Turner (Sansa Stark), al medio Vulture durante la Comic Con de Nueva York.

No es un secreto que las dos actrices lograron consolidar una fuerte amistad a raíz de su trabajo en la serie. El cariño entre ambas las llevó incluso a tatuarse juntas la fecha ‘07.08.09’, momento en el que fueron notificadas de que se habían quedado con sus respectivos papeles en ‘Game of Thrones’.

La octava temporada de la producción se estrenará en mayo de 2019.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital