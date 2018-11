Katy Perry estrenó ‘Cozy Little Christmas’, su nueva canción navideña

Aunque hace algunas semanas se conoció que Katy Perry se retiraría temporalmente de la música para tomar un descanso, la artista estadounidense sorprendió con un nuevo lanzamiento, justo para la época de fin de año.

Se trata de ‘Cozy Little Christmas’, una canción navideña escrita por la misma Perry en compañía del productor de la canción, Greg Wells, y Ferras Alqaisi.

La canción fue lanzada en exclusiva para Amazon Music, pero la artista compartió en su cuenta de Instagram un breve adelanto para todos sus seguidores.

“Para todos mis amigos que ya están comprando secretamente su árbol, ¡SORPRESA! La Navidad llega temprano”, escribió en la red social junto al corto audio del tema.

Ver esta publicación en Instagram Bout to sleigh in an hour 🎅🏻 Una publicación compartida por KATY PERRY (@katyperry) el 14 de Nov de 2018 a las 8:04 PST

Con la canción navideña de Katy Perry, empieza la temporada de éxitos musicales dedicados a la Navidad. Esta se sumará a la amplia lista de temas compuestos especialmente para el fin de año.

Lee también: Katy Perry se equivocó e hizo público un candente mensaje que era para Orlando Bloom

‘All I Want For Christmas Is You’ de Mariah Carey es una de las canciones más emblemáticas para esta celebración y a ella se han unido otras icónicas como ‘Let It Snow’, original de Vaughn Monroe en 1945 y versionada por otros artistas como Frank Sinatra y Dean Martin, ‘Last Christmas’ de Wham!, ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ de Brenda Lee y ‘Shake up Christmas’ de Train, una de las canciones más recordadas en 2010.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega