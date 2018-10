Katy Perry se retira temporalmente de la música

La cantante y compositora estadounidense Katy Perry, intérprete de éxitos como ‘I Kissed a Girl’, ‘Hot N’Cold’, ‘Firework’, ‘Dark Horse’, entre otros, ha manifestado estar tomándose un respiro de la música para enfocarse en otros proyectos como su línea de zapatos ‘Katy Perry Collections’, lanzada en 2016.

La cantante, quien no ha parado de trabajar ni un segundo desde que estrenó su álbum ‘One of the Boys’ en el año 2008, expresó en entrevista con Footwear News, que tras diez años de trabajo intenso en la industria de la música, ya ha llegado el momento de parar un poco. Su último trabajo discográfico hasta el momento es ‘Witness’, lanzado en 2017 y cuya gira terminó hace un par de meses.

“He estado en la carretera durante unos diez años. Terminé la gira de mi último disco hace poco, de modo que solo voy a relajarme. No iré directamente a hacer otro álbum, siento que he hecho mucho hasta ahora. He sido una estrella pop muy fuerte y estoy muy agradecida por eso”, expresó la artista.

Perry agregó que este es el momento perfecto para dar un paso atrás en vista del éxito que ha acumulado, por lo que darse un descanso ahora no la afectará. “Ya no me siento parte de un juego… Soy un artista, no tengo que probar nada, lo cual es un sentimiento liberador “.

En este descanso musical, la cantante se ha concentrado especialmente en su línea de zapatos, “se ha convertido en una parte muy importante de mi vida”, dice. Paralelamente también ha trabajado mucho en su salud mental y emocional, algo con lo que su pareja, el actor Orlando Bloom, le ha ayudado bastante.

“Últimamente he trabajado mucho en mi salud mental, espiritual y emocional. Ahora he estado tratando de encontrar el equilibrio y no el exceso, simplemente quiero tener un polo a tierra… Mi familia está muy orgullosa de mi, pero no me ponen en un pedestal, todo el mundo es bastante normal y mi novio (Orlando Bloom) es un gran ancla. Por alguna razón, atraigo a personas que son reales”, concluyó.

Por Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital