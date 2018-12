‘Bohemian Rhapsody’ es la canción más escuchada del mundo

Sin duda la discografía de la mítica banda de rock, Queen, está nuevamente de moda. Todo gracias al estreno de su película ‘Bohemian Rhapsody’, cinta inspirada en su obra musical, sus altibajos como agrupación y por supuesto, en los éxitos e infortunios de su líder, Freddie Mercury.

Y es que la banda ha dejado para la historia éxitos insuperables como ‘Another One Bites the Dust’, ‘We Will Rock You’, ‘We Are the Champions’, ‘Somebody to Love’, ‘I Want to Break Free’ y ‘Bohemian Rhapsody’; entre muchas otras por supuesto, sin embargo, es este último tema el que se ha convertido en la canción más escuchada de los últimos tiempos a 43 años de su lanzamiento.

El tema, que hace parte del cuarto álbum de estudio de Queen, ‘A Night at the Opera’, lanzado en 1975; es la canción más escuchada vía streaming del siglo XX. De acuerdo con lo informado por la compañía discográfica Universal Music Group, el tema compuesto por Freddie Mercury ha superado las 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo, según reseña El País.

Con este logro, ‘Bohemian Rhapsody’ le ha ganado la batalla a otros éxitos musicales como ‘Sweet Child O’Mine’, de Guns N ‘Roses y ‘Smells Like Teen Spirit’, de Nirvana. De modo que la canción de Queen, también se corona como el clásico del rock más popular de la historia.

Además, la película, aunque ha generado críticas mixtas, se hizo con el título de la cinta biográfica o biopic más taquillero de todos los tiempos.

Lee también: Protagonista de ‘Bohemian Rhapsody’ tiene familia colombiana

Respecto al resultado de la cinta, el guitarrista Brian May que junto al baterista Roger Taylor trabajaron arduamente en la producción de ‘Bohemian Rhapsody’, manifestó sentirse muy satisfecho con la película. “Hemos trabajado en este proyecto durante nueve años y es increíble verlo tan bien… Todos dieron el 200 por ciento, desde los actores y técnicos hasta el equipo de producción, el arte y el maquillaje”, expresó en entrevista con The Mirror.

En la película Brian May es interpretado por el actor Gwilym Lee, mientras que Roger Taylor fue encarnado por Ben Hardy. Aunque el bajista de Queen, John Deacon; se ha mantenido alejado tanto de los medios, como de la banda desde la muerte de Mercury; en la cinta quien lo interpreta es el actor Joseph Mazzello.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital