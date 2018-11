Protagonista de ‘Bohemian Rhapsody’ tiene familia colombiana

Rami Malek, actor que da vida al excéntrico cantante y líder de Queen, Freddie Mercury, en la película biográfica ‘Bohemian Rhapsody’; tiene familia colombiana.

El artista estadounidense de ascendencia egipcia sorprendió a todos los colombianos cuando en medio de una entrevista con el programa español ‘El Hormiguero’, confesó tener dos tías colombianas. Todo ocurrió cuando el presentador Pablo Motos, asombrado por el conocimiento que tiene el actor del idioma español, le preguntó a quién conocía que hablara dicha lengua, a lo que Rami Malek contestó:

“Tengo dos tías colombianas… Además me crié en Los Ángeles, muy cerca de América Central por lo que tengo muchas influencias de la cultura latina“.

‘Bohemian Rhapsody’ ya se estrenó en todas las salas de cine del mundo posicionándose como un éxito en taquilla.

La cinta retrata los inicios de Queen y su posterior ascenso hacia la cima de la música dejando a su paso icónicas canciones como la que le da título a la cinta, además de ‘Another One Bites the Dust’, ‘We will rock you’, ‘We Are The Champions’, entre otras.

Por supuesto, también incluye los momentos más oscuros por los que atravesó la agrupación, como el rechazo de la prensa británica, las diferencias y discusiones que se fueron haciendo cada vez más frecuentes entre los miembros de la banda, su separación, el VIH que contrajo Mercury y su reconciliación.

La cinta está dirigida por Dexter Fletcher después de la renuncia de Bryan Singer al cargo. El elenco está conformado por Rami Malek como Freddie, Ben Hardy como Roger Taylor, el baterista, Joseph Mazzello encarnará al bajista John Deacon y Gwilym Lee dará vida a Brian May, el guitarrista principal de Queen.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital