The Prodigy se suma al cartel de Estéreo Picnic 2019

El Festival Estéreo Picnic anunció recientemente que la banda británica The Prodigy se suma a su cartel del próximo año, el cual está encabezado por grandes artistas como Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Grupo Niche, entre otros.

“¡La rabia contenida de ‘The Prodigy’ llega al FEPX. Las leyendas vivas del rave mundial están a punto de darnos un regalo exclusivo para el inolvidable aniversario que celebraremos en Un Mundo Distinto”, fue el mensaje que se difundió en las redes sociales de Estéreo Picnic para promocionar al grupo británico.

The Prodigy está conformado actualmente por Keith Flint (vocalista), Maxim (MC y vocalista) y por Liam Howlett (teclados).

Hasta el momento han lanzado siete álbumes de estudio: ‘Experience’ (1992), ‘Music for the Jilted Generation’ (1994), ‘The Fat of the Land’ (1997), ‘Always Outnumbered, Never Outgunned’ (2004), ‘Invaders Must Die’ (2009), ‘The Day Is My Enemy’ (2015) y ‘No Tourists’, lanzado el pasado dos de noviembre.

Entre sus canciones más populares están ‘Breathe’, ‘Out Of Space’, ‘Voodoo People’, ‘Smack My Bitch Up’, entre otros memorables temas.

La próxima edición del Festival Estéreo Picnic se realizará el 5, 6 y 7 de abril de 2019 en Bogotá.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital