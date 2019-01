Este será el nuevo libro de la autora de ’50 Sombras de Grey’

Después del rotundo éxito del bestseller erótico ‘50 Sombras de Grey’, en el que se exploraba la inquietante relación entre una estudiante y un hombre millonario, su escritora, la inglesa E.L. James, anunció que pronto lanzará un “emocionante y sensual” libro.

James aseguró al programa ‘Today’ que el próximo 16 de abril llegará a las librerías ‘The Mister’, su nueva historia que va más allá de los deseos de Christian Grey. ‘The Mister’ narra la atracción que surge entre el joven inglés “privilegiado y aristocrático” Maxim Trevelyan, y la “misteriosa, talentosa y hermosa” Alessia Demachi.

Se desconoce si esta nueva historia clasifica como ficción erótica, así como el primer éxito de E.L. James, sin embargo, la editorial Arrow la describió como “una montaña rusa de peligro y deseo que deja al lector sin aliento hasta la última página“, mientras que la propia autora la detalló como una “historia al estilo de Cenicienta, pero en el siglo XXI”.

IMPORTANT BOOK NEWS @E_L_James, author of the worldwide phenomenon series #FiftyShadesofGrey, has written a new standalone romance mingling passion, secrets and suspense—#TheMister will be published on 16th April from @arrowpublishing. Pre-order it now: https://t.co/m6DE4M1NE0 pic.twitter.com/Ry7aVGAEJc

— Foyles Bookshop (@Foyles) January 24, 2019