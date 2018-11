La sexta entrega de la saga protagonizada y producida por Tom Cruise, ‘Misión imposible’, fue todo un éxito. Titulada como ‘ ‘Misión Imposible: Fallout’, la película que se hizo con un presupuesto de 178 millones de dólares, logró recaudar la suma de 791 millones.

Con semejante éxito no se podría desaprovechar la oportunidad de continuar con la franquicia, aunque por el momento no está confirmada, pero desde ya los medios se están dando a la tarea de averiguar la mayor cantidad de detalles en torno a esta posible séptima entrega. Uno de ellos llamó especialmente la atención: ‘Misión imposible 7’ podría tener secuencias hechas en el espacio, pero al parecer no se trata de uno ficticio o un montaje, sino en el espacio exterior de verdad, verdad.

Cristopher McQuarrie, director de las dos últimas películas de la saga, aseguró en una entrevista con Collider, y que fue reseñada por la revista Esquire, que Tom Cruise ya tiene varias ideas ambiciosas en mente para dar continuidad a la historia y después de tantas locuras que ha hecho su personaje de ‘Ethan Hunt’, hacer una más no estaría de sobra. En ese orden de ideas solo quedaría esperar lo que piense la NASA al respecto, y de llevarse a cabo esta idea, sería algo histórico en el cine.

“Eso depende completamente de SpaceX (empresa de transporte aeroespacial) o la NASA. Tendrían que involucrarse en el proyecto… Y Paramount Pictures. No sé cuánto querrían invertir”, expresó el cineasta.

Esto sí que sería toda una ‘Misión imposible’.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital