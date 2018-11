Tráiler de ‘El Rey León’ se convirtió en el segundo más visto en la historia

El pasado 22 de noviembre Disney cautivó al mundo con el primer tráiler de ‘El Rey León’ en su versión de acción real. La película, que marcó la infancia de millones de niños en todo el mundo regresará a la pantalla grande el 19 de julio de 2019 para deleitarnos nuevamente con un relato lleno de drama, comedia, perdón y triunfo.

Dirigida por el estadounidense Jon Favreau, ‘El Rey León’ revivirá la historia que inició con el nacimiento de ‘Simba’, un león cachorro destinado a heredar el trono de su padre, el rey ‘Mufasa’, y gobernar la sabana africana.

Sin embargo, no todos los animales del reino están felices con la llegada de ‘Simba’. Su tío ‘Scar’, antiguo heredero al trono, hará todo lo posible para interponerse en el camino real del pequeño león. Sus siniestros planes mancharán de traición y muerte el futuro del cachorro, por lo que se verá obligado al exilio.

En su nueva vida como exiliado, ‘Simba’ conocerá una curiosa pareja de amigos que le ayudarán a recuperar legalmente lo que le pertenece.

Este primer adelanto de la película se convirtió inesperadamente en el segundo tráiler más visto en la historia, pues en las primeras 24 horas de su lanzamiento logró acumular un poco más de 224 millones de visualizaciones. Esta cifra solo ha sido superada por el tráiler de ‘Vengadores: Infinity War’, que obtuvo 238 millones de reproducciones en su primer día.

Por medio de sus redes sociales Disney manifestó su felicidad por esta noticia. “Es un orgullo ¡Gracias por ayudar a que el tráiler de El Rey León se convirtiera en el debut de Disney más visto! Ya que alcanzó las 224.6 millones de visitas globales en 24 horas”.

To the entire pride: Thank you for helping the teaser trailer for #TheLionKing become the most-viewed Disney trailer debut ever as it reached a record-breaking 224.6 million global views in 24 hours! pic.twitter.com/HSmWxS9YQp

— Disney (@Disney) 24 de noviembre de 2018