‘Birds of Prey’ ya se encuentra sobre ruedas y poco a poco se desvelan los primeros adelantos de la cinta que llegará en el segundo mes de 2020. Todo indica que el proyecto liderado por Cathy Yan y protagonizado por Margot Robbie será una revelación dentro del género de los cómics.

A pesar de que la actriz principal ya había compartido, días atrás, la primera fotografía de su look dentro de la producción cinematográfica, la publicación del teaser dejó a los fanáticos sin palabras al ver la típica locura de la villana, además de conocer a los distintos personajes de una manera veloz y creativa.

Lee también: Margot Robbie comparte la primera foto de Harley Quinn en ‘Birds of Prey’

Ahora, ante la espera de nuevos post sobre ‘Birds of Prey’, los seguidores de Harley Quinn se toparon en redes sociales con un par de imágenes que mostraron una nueva apariencia de la psicópata villana del Universo DC.

A diferencia de su participación en ‘Escuadrón Suicida’, la novia del Joker tendrá en este spin-off una apariencia mucho más renovada y amplía a diferencia del filme que fue estrenado en 2016, donde solamente llevaba un traje simple y bastante descubierto.

En las dos fotografías que se pueden ver en la cuenta de Twitter ‘Harley Quinn Updates’, Margot Robbie aparece cerca a la producción y al equipo detrás de cámaras con un atuendo distinto al que se presentó en el teaser.

Puede interesarte: Revelan el primer teaser de ‘Birds of Prey’

El personaje lleva su cabello rubio y azul recogido, el rostro maquillado y una túnica plateada. Abajo tiene un pantalón azul, rojo y blanco, además de una blusa transparente con estrellas de estos colores y unos botines.

New Set Pics Of Margot Robbie as Harley Quinn #BirdsOfPrey pic.twitter.com/96YKF18CjX

— Harley Quinn Updates (@HarleyMovieNews) 29 de enero de 2019