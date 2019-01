Margot Robbie da el primer vistazo de Harley Quinn en ‘Birds of prey’

Margot Robbie ha empezado este lunes con una excelente noticia para los fanáticos de ‘Harley Quinn’; pues la actriz australiana compartió la primera fotografía de su personaje en la película ‘Birds of Prey’, la cual se estrenará el 7 de febrero de 2020.

Por medio de su cuenta de Instagram, Robbie publicó la imagen con un mensaje que dice, “¿Me extrañaste?”, la publicación ya cuenta con más de un millón de ‘Me gusta’ y miles de comentarios.

Aunque de momento se desconoce la trama oficial de la película, es de recordar que en mayo de 2018 durante una entrevista con el medio estadounidense Collider, Margot Robbie expresó que su idea del filme era tener una “pandilla de chicas, incluida la misma Harley”, en vista de que la villana necesita amigas para divertirse.

En ese orden de ideas, algunas de esas amigas serán: ‘Canario Negro’, interpretada por la actriz Jurnee Smollett-Bell; por su lado Mary Elizabeth Winstead dará vida a ‘Cazadora’ y, Rosie Perez será ‘Renee Montoya’.

‘Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)’, nombre completo de la cinta, será dirigida por Cathy Yan.

Por otro lado, es de tener en cuenta que la australiana también interpretará a la novia del ‘Joker’ en ‘Escuadrón Suicida 2’.

