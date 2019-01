‘Los Cazafantasmas 3’ ya tiene director

Durante mucho tiempo se ha venido masticando la idea de hacer una nueva película sobre ‘Los cazafantasmas’, incluso en noviembre de 2018 empezó a circular el rumor de un posible regreso de la franquicia con el reparto original, pues el actor Dan Aykroyd, quien dio vida al personaje de ‘Ray Stantz’, comentó en entrevista con el programa ‘The Big Interview with Dan’ Rather, que estaba barajando la posibilidad de trabajar nuevamente con Bill Murray y Ernie Hudson, y que, “el guión de la cinta se está escribiendo en estos momentos”.

Ahora, Entertainment Weekly ha revelado en exclusiva que el cineasta canadiense Jason Reitman, reconocido por dirigir producciones como ‘Juno’ (2008) y ‘Tully’ (2018), será también el director de esta tercera entrega de la saga que estará “ambientada en el mundo original”. Es de recordar que ‘Los Cazafantasmas’ 1 y 2, fueron dirigidas por Ivan Reitman, es decir, el padre de Jason.

“Siempre me consideré el fanático número uno de ‘Los Cazafantasmas’. Cuando tenía seis años visitaba el set y soñaba con hacer una película algún día… Este es el siguiente capítulo de la franquicia original. No es un reboot (reinicio). Lo que sucedió en la década de los 80′ se quedó en esa época, y esto se establece en la actualidad “, expresó Jason Reitman para Entertainment Weekly, refiriéndose a que dará continuidad a la historia, es decir, será una secuela, por lo que esto no se trata de un reinicio de la saga y tampoco de un remake.

De momento se desconoce la trama de la cinta; “es muy temprano para decir algo aún… Pero tenemos muchas sorpresas maravillosas y nuevos personajes”. Tampoco se sabe si los actores originales participarán en la película o si tendrán algún cameo. Sin embargo, lo que sí se sabe es que ‘Los Cazafantasmas 3’ llegará a las salas de cine en 2020.

‘Los Cazafantasmas’ llegaron por primera vez a la pantalla grande en 1984. La película, mezcla de comedia y ciencia ficción fue todo un éxito en taquilla, lo que llevó a que se le realizara una secuela, lanzada en 1989, teniendo nuevamente una buena recepción en la taquilla.

Es de resaltar que se han hecho películas alternas a la historia como ‘Cazafantasmas’ (2016), protagonizada por mujeres y en la cual los actores originales hicieron algunos cameos.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital