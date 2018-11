‘Los cazafantasmas’ podrían regresar a la pantalla grande con el reparto original 30 años después del estreno de su última película.

Así lo anunció el actor Dan Aykroyd, quien dio vida al personaje de ‘Ray Stantz’, un profesor parasicólogo, co-fundador de ‘Los Cazafantasmas’; en medio de una entrevista con el programa ‘The Big Interview with Dan’ Rather.

Al ser cuestionado por una posible reunión con los actores principales y originales de la película, Bill Murray y Ernie Hudson, para realizar una tercera entrega, Aykroyd respondió que existe una probabilidad muy grande de un encuentro entre todos, incluso manifestó que “el guión de la cinta se está escribiendo en estos momentos”, de acuerdo con lo reseñado por Infobae.

No es la primera vez que surge la idea de hacer ‘Los cazafantasmas 3’, en el pasado se planteó el proyecto, sin embargo, la muerte del actor Harold Ramis, quien interpretaba a uno de los parasicólogos, además del desinterés de Bill Murray en participar en la película, terminaron por frustrar la producción.

Sin embargo, en esta ocasión, Dan Aykroyd reveló que “a Murray le gustará y creo que aceptará. La historia es muy buena, incluso si interpreta a un fantasma”. El actor de 66 años no contó más detalles sobre la película y tampoco dijo si el director de las dos entregas anteriores, Ivan Reitman, hará parte del equipo de trabajo.

‘Los Cazafantasmas’ llegaron por primera vez a la pantalla grande en 1984. La película, una mezcla de comedia y ciencia ficción fue todo un éxito en taquilla, lo que llevó a que se le realizara una secuela, lanzada en 1989, teniendo nuevamente una buena recepción en la taquilla.

Es de resaltar que se han hecho películas alternas a la historia como ‘Cazafantasmas’ (2016), protagonizada por mujeres y en la cual los actores originales hicieron algunos cameos.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital