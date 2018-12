La primera imagen de Will Smith como el genio de ‘Aladdín’

El 2019 será sin duda el año de los ‘live-action’ o películas de ‘acción real’, además de ‘Dumbo’ y ‘El Rey León’, Disney también estrenará la película de ‘Aladdin’, la cual llegará a las salas de cine el 24 de mayo del próximo año y tiene por protagonistas a Mena Massoud en el papel protagonista, Naomi Scott interpretando a la princesa ‘Jasmine’ y Will Smith en la piel del poderoso ‘Genio’.

En el único tráiler publicado hasta el momento se le pudo dar un vistazo al look de ‘Aladdin’. Sin embargo, los seguidores de este clásico de Disney se quedaron con las ganas de ver a Will Smith con la piel en tono azul, como lo es originalmente el ‘Genio’, incluso el mismo actor lo manifestó hace unos meses por medio de sus redes sociales. “¡No puedo esperar para que todos me vean azul!”.

En las últimas horas el medio estadounidense Entertainment Weekly, publicó imágenes en exclusiva de los looks de los personajes protagonistas, sin embargo, para decepción de algunos, Will Smith no está azul.

‘Aladdin’ es una adaptación del filme animado estrenado en 1992, narrará la historia del joven ‘Aladdin’ (Mena Massoud), un ‘ladronzuelo’ que se enamora perdidamente de la hermosa princesa ‘Jasmine’ (Naomi Scott), hija del influyente y poderoso Sultán, quien espera encontrar el hombre ideal para comprometer en matrimonio a su hija. Es entonces cuando aparece el malvado hechicero ‘Jafar’ (Marwan Kenzari), que dominado por su ambición planea un nefasto complot para derrocar al Sultán y gobernar el pueblo de Agrabah.

Sin embargo, ‘Aladdín’ tendrá un poderoso aliado, el ‘Genio’ (Will Smith), que tiene poder para conceder tres deseos a quien posea su mágica lámpara.

La película es dirigida por Guy Ritchie.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital