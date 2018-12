Estas son las películas más esperadas de 2019

El 2019 llegará recargado con grandes estrenos por lo que aquí están los más esperados.

1. Glass: La película de M. Night Shyamalan, secuela de ‘El protegido’ (2001) y ‘Fragmentado’ (2017), será el cierre de esta poderosa trilogía.

En esta tercera entrega se expone en su totalidad la maldad, locura y personalidad manipuladora de ‘Elijah Price’ (Samuel L. Jackson), quien tendrá una poderosa y macabra influencia sobre ‘Kevin Wendell Crumb’ (James McAvoy), también conocido como ‘La Bestia’. Ambos se convertirán en los principales villanos de esta historia, contra quienes luchará ‘David Dunn’ (Bruce Willis) con su ‘capa de superhéroe’.

Glass llegará a las salas de cine el 18 de enero de 2019.

2. Dragon Ball Super: Aunque la película llega a Japón en este mes de diciembre, América Latina tendrá la oportunidad de verla en cine a partir de enero del próximo año.

De acuerdo con Akira Toriyama, creador del manga, la cinta se desarrollará después del Torneo de Fuerza y se les dará más protagonismo a personajes como Freezer y los saiyajin. Gokú y Vegeta deberán luchar con todo su poder contra el poderoso ‘Broly’.

La cinta estará en cartelera a partir del 17 de enero.

3. Dumbo: El elefante bebé de orejas gigantes regresa a la pantalla grande de la mano de Tim Burton y en una versión de acción real.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, el dueño del circo Max Medici (Danny DeVito), encarga a la exestrella cirquera Holt Farrier (Colin Farrell) y a sus hijos Milly (Nico Parker) y Joe (Finley Hobbins) para cuidar a un elefante recién nacido cuyas enormes orejas lo convierten en la burla de todos.

Sin embargo, los niños no tardan mucho en descubrir que lo que consideraban como un terrible defecto es realmente la fortaleza de Dumbo, pues el pequeño elefante puede usar sus enormes orejas para volar. Lo que llama la atención de un V.A. Vandevere (Michael Keaton), un carismático empresario que recluta el animal para convertirlo en el centro de atracción de su empresa ‘Dreamland’.

Al lado de la bella artista aérea, Colette Marchant (Eva Green), ‘Dumbo’ se convierte en toda una estrella, sin embargo, Holt Farrier pronto se entera que Dreamland no es lo que aparenta.

Dumbo tiene su estreno previsto en el 29 de marzo de 2019.

4. Capitana Marvel: Con la actriz Brie Larson en el papel de ‘Carol Danvers’ (Capitana Marvel), esta película narrará los orígenes de la heroína, lo cual comenzará con un accidente que dividirá su vida en dos. Tras su recuperación, Danvers se da cuenta de que posee por alguna extraña razón, varias habilidades cósmicas que la llevarán a convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo.

Deberá poner a prueba entonces todas sus capacidades cuando el planeta Tierra se vea en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

La película se estrenará el 8 de marzo de 2019.

5. ‘Vengadores: Endgame’: Los hermanos Russo, directores de la película, tienen a los fans de la franquicia en expectativa con esta cuarta entrega, de la cual ya revelaron su primer tráiler.

‘Avengers 4’ se centra en el desastre cometido por el malvado ‘Thanos’, quien acabó con la mitad del universo y también con varios héroes. Durante los dos minutos y medio que dura el tráiler se puede observar a Tony Stark (Iron Man) viendo su casco completamente destruido y diciendo justamente la frase publicada por Marvel: “El final es parte del viaje”.

Posteriormente se ve al ‘Capitán América’ llorando y a ‘Bruce Banner’ (Hulk) con cara de preocupación. “Todos perdimos, perdimos amigos, perdimos familia… Esta es la pelea de nuestras vidas”, se le escucha decir a Thor.

La película se estrenará en abril.

6. Aladdin: Esta al igual que ‘Dumbo’ será una película de acción real y narrará la historia del joven ‘Aladdin’ (Mena Massoud), un ‘ladronzuelo’ que se enamora perdidamente de la hermosa princesa ‘Jasmine’ (Naomi Scott), hija del influyente y poderoso Sultán, quien espera encontrar el hombre ideal para comprometer en matrimonio a su hija. Es entonces cuando aparece el malvado hechicero ‘Jafar’ (Marwan Kenzari), que dominado por su ambición planea un nefasto complot para derrocar al Sultán y gobernar el pueblo de Agrabah.

Sin embargo, Aladdín tendrá un poderoso aliado, el ‘Genio’ (Will Smith), que tiene poder para conceder tres deseos a quien posea su mágica lámpara.

‘Aladdin’ se estrenará en mayo de 2019.

7. X-Men: Dark Phoenix: Esta película significa la duodécima entrega de la saga fílmica de ‘X-Men’. En esta oportunidad los poderosos mutantes, encabezados por el ‘Profesor X’, se preparan para enfrentar a un enemigo increíblemente poderoso: la mutante ‘Jean Grey’, quien después de realizar una misión en el espacio, casi pierde la vida al ser golpeada por una enigmática fuerza cósmica. Esto a su vez, reforzó aún más sus poderes, pero también potenció su desequilibrio emocional.

Cegada por la ira y el dolor, ‘Jean’ perderá el rumbo y se saldrá de control convirtiéndose en una bomba de tiempo, que de la mano del malvado ‘Magneto‘, estallará convirtiéndose en una potente amenaza.

X-Men: Dark Phoenix llegará a las salas de cine en junio de 2019.

8. Toy Stroy 4: Los juguetes vivientes regresarán a la pantalla grande con una película que promete ser la más nostálgica de la saga.

De acuerdo con la sinopsis oficial, ‘Woody’ siempre ha sabido que su lugar en el mundo es velar por la felicidad de un niño, sin importar si es ‘Andy’ o Bonnie’. Sin embargo, las cosas toman otro rumbo cuando Bonnie lleva a la habitación a un nuevo y reacio juguete llamado ‘Forky, es entonces un momento para empezar una nueva aventura”.

La película se estrenará el 21 de junio de 2019.

9. ‘El rey león’: En esta película de acción real se revivirá la historia que inició con el nacimiento de ‘Simba’, un león cachorro destinado a heredar el trono de su padre, el rey Mufasa, y gobernar la sabana africana. Sin embargo, no todos los animales del reino están felices con la llegada de ‘Simba’. Su tío ‘Scar‘, antiguo heredero al trono, hará todo lo posible para interponerse en el camino real del pequeño león. Sus siniestros planes mancharán de traición y muerte el futuro del cachorro, por lo que se verá obligado al exilio.

En su nueva vida como exiliado, ‘Simba‘ conocerá una curiosa pareja de amigos que le ayudarán a recuperar legalmente lo que le pertenece.

Su estreno está previsto para el 19 de julio de 2019.

10. ‘Once Upon a Time in Hollywood’: Ambientada en Los Ángeles de 1969 con el movimiento hippie en pleno furor, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ narra cómo Rick Dalton (DiCaprio), una exestrella de ‘wésterns’ televisivos y su doble de acción Cliff Booth (Pitt) tratan de hacerse un espacio en una nueva industria de Hollywood que ya los ha dejado atrás. Sin embargo, Sharon Tate (Margot Robbie), vecina de ‘Rick’, es una mujer muy famosa que tendrá cierta importancia en la narrativa.

La película, dirigida por Quentín Tarantino está inspirada en ‘La Familia’, secta criminal liderada por Charles Manson. ‘Once Upon a Time in Hollywood’ se estrenará el 26 de julio de 2019. Todavía no tiene tráiler.

Ver esta publicación en Instagram First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida por Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 de Jun de 2018 a las 6:00 PDT

11. ‘IT: Capítulo 2’: Esta película dirigida por Andy Muschietti contará la segunda parte de la historia del terrorífico payaso y el Club de los Perdedores.

Si bien la cinta de 2017 se enfocó en el enfrentamiento de estos niños con el payaso diabólico, sin lograr desterrarlo por completo; en esta segunda parte el malvado ‘Pennywise’ se verá nuevamente cara a cara con el Club de los Perdedores, pero en su etapa adulta.

La película llegará a las salas de cine el 6 de septiembre de 2019. ‘IT: Capítulo 2’ aún no tiene un tráiler oficial.

12. Joker: La película que contará con Joaquin Phoenix en el papel principal, relatará los orígenes del Joker como un temido criminal. “No diría que es una película de superhéroes o una película de estudio (…) es una cinta única, y probablemente lo más importante, es que Todd Phillips (el director) parece muy apasionado y muy generoso. Eso es emocionante”, manifestó Phoenix al medio Collider.

La película se estrenará el 4 de octubre de 2019 y aún no cuenta con sinopsis, ni tráiler oficial.

Ver esta publicación en Instagram Camera test (w/ sound). Joker. Una publicación compartida por Todd Phillips (@toddphillips1) el 21 de Sep de 2018 a las 10:00 PDT

13. ‘Terminator 6’: Esta nueva entrega de la saga por supuesto tendrá a Arnold Schwarzenegger como protagonista, además de contar con las participaciones de Linda Hamilton repitiendo su papel de ‘Sarah Connor’ y la actriz colombiana Natalia Reyes, quien entra a la industria de Hollywood con su personaje de ‘Dani Ramos’. El mexicano Diego Boneta también hace parte de la cuota latina que tendrá el filme.

La película estará dirigida por Tim Miller, conocido por trabajos como ‘Deadpool’ (2016), mientras que la producción estará a cargo de James Cameron. Es de recordar que el cineasta canadiense dirigió la película original estrenada en 1985 y también su secuela, ‘Terminator 2: el juicio final’ (1991).

‘Terminator 6’ tiene su estreno previsto para el 22 de noviembre de 2019. Aún no tiene sinopsis, ni tráiler oficial.

Official first look at the new #Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. pic.twitter.com/mOz3rxfbAN — Terminator (@Terminator) 1 de agosto de 2018

14. Star Wars, Episodio IX: La última película de la tercera trilogía de la saga significa el fin de la era ‘Skywalker’. Sin duda, será nostálgica para los seguidores de la franquicia que inició en el año 1977.

La película llegará a las salas de cine el 19 de diciembre de 2019. Aún no cuenta con una sinopsis oficial, ni un tráiler.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital