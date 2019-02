Gwyneth Paltrow le dice adiós a Marvel

Gwyneth Paltrow, la actriz que interpreta a Virginia ‘Pepper’ Potts, confirmó que ‘Avengers: Endgame’ será última aparición en las películas basadas en los cómics de Marvel.

“Quiero decir, estoy un poco vieja para estar en un traje y todo eso en este momento (…) Me siento muy afortunada de lo que hice, porque realmente me convencieron”, declaró Paltrow en entrevista con ‘Variety’.

“Fui amiga de Jon Favreau (director de las dos primeras películas de ‘Iron Man’). Fue una maravillosa experiencia hacer la primera ‘Iron Man’ y ver lo importante que se ha vuelto para los fans”, agregó.

‘Avengers: Endgame’ se estrenará el 26 de abril de 2019.

Gwyneth Paltrow, de 46 años, empezó a interpretar a Pepper Potts en 2008, cuando se estrenó la primera película de ‘Iron Man’.

También apareció en las siguientes películas del universo cinematográfico de Marvel: ‘Iron Man 2’, ‘The Avengers’, ‘Iron Man 3’, ‘Spider-Man: Homecoming’ y ‘Avengers: Infinity War’.

Inicialmente, Pepper era la asistente de Tony Stark (Robert Downey Jr), pero se después se convierte en su novia.

Paltrow, por su parte, protagonizó ‘Shakespeare in Love’ (1998), película con la que ganó el premio Óscar a mejor actriz en 1999. De hecho, la entrevista que le hizo ‘Variety’ se enfocó más en los 20 años de ese galardón y la forma en que tanto la película como el Óscar cambiaron su vida.

La revista pone el papel de Gwyneth Paltrow en ‘Shakespeare in Love’ como uno de los más representativos de los 90: “La década se cerró con Paltrow en ‘Shakespeare in Love’ como Viola, una heroína empoderada que no necesitaba ser rescatada por un hombre”.

