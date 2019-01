Así ha protegido Brie Larson los secretos de ‘Avengers: Endgame’

‘Avengers: Endgame’ se aproxima cada vez más a su estreno mundial y los fanáticos se preparan para el fin de una fase que ha dejado muchos momentos épicos y enigmáticos en el recorrido del Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, para nadie es un misterio que los secretos que oculta la producción con respecto a este proyecto pueden cambiar por completo la dirección de cada una de las entregas que se han realizado y las que están por llegar. Por eso es indispensable que los integrantes del elenco mantengan completo silencio sobre la trama principal.

Aunque parezca una tarea sencilla, muchos de los actores que han conformado el reparto de las películas han tenido que buscar mecanismos para no soltar detalle alguno relacionado con su trabajo, las escenas o el camino que llevará el filme.

De acuerdo con lo que contó Brie Larson, intérprete de Carol Danvers/Capitana Marvel, durante una entrevista con USA Today, para no cometer errores y no desvelar cosas importantes de la cinta lo que hacía era eliminar todo de su cerebro mientras conducía del estudio a su casa.

A pesar de que puede sonar algo extraño, la actriz afirmó que este método le ha servido para proteger por completo todo lo referente a ‘Avengers’ y ‘Capitana Marvel’, las cuales llegan a principios de año.

“Nunca quise sentir que iba a equivocarme o que iba a decir lo que no debía. Pensé: ‘No puedo vivir tranquila conmigo misma si soy la que destripa algo’. Así que, lo eliminé. Hice todo lo posible por hacer un registro diario por si quería recordarlo y decir: ‘Oh, sí. Fue una época loca’”, aseguró Larson.

“Estoy emocionada por el estreno de la película y poder hablar de ello y decir: ‘Sí, fue un momento de locos’, Pero mi familia no lo sabe, no he hablado con nadie sobre nada porque soy una diligente guardiana de los secretos”, agregó.

Brie Larson relató lo agradable que fue trabajar con sus compañeros ‘superhérores’, quienes le aconsejaron, recomendaron y guiaron durante el rodaje de la cinta que será estrenada en abril.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital