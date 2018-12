¿Quién no recuerda la icónica canción del ‘Rey León’, ‘Hakuna Matata’? Seguramente todos. Es inevitable que la canción se repita una y otra vez en la mente: “… sin preocuparse es como hay que vivir, a vivir así yo aquí aprendí… ‘Hakuna Matata”, es parte del pegajoso tema interpretado por los personajes de ‘Timón’ y ‘Pumba’.

La legendaria frase que significa “no hay problema” o “no te preocupes” en suajili, una lengua africana hablada principalmente en Kenia y Tanzania; la expresión es marca registrada de Disney.

Sin embargo, medios internacionales reseñan una información difundida por Fox News, en la que se expresa que el activista originario de Zimbabue, Shelton Mpala, inició una campaña en contra de Disney tras acusarlos de “apropiación cultural”. El hombre está recogiendo firmas por medio de change.org, página en la que cualquier persona puede hacer una recolección de firmas a favor o en contra de algún tema.

En este caso Shelton Mpala aseguró a la BBC, que: “Hakuna matata’ es una frase que se usa en la mayoría de países que hablan suajili, como Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Mozambique y la República Democrática del Congo”.

Por lo tanto, para el activista es un insulto que Disney se haya “apropiado” de una frase que no inventaron. “Únete a nosotros y dile NO a DISNEY o a cualquier otra corporación o individuo que quiera registrar lenguas, términos o frases que no inventaron”, cita la BBC respecto de la petición hecha por Mpala para recolectar las firmas, que ya van por las 73 mil.

Hasta el momento Disney no se ha manifestado al respecto. Por otro lado, la compañía lanzó el pasado 22 de noviembre el primer tráiler de ‘El Rey León’ en su versión de acción real. La película, que marcó la infancia de millones de niños en todo el mundo regresará a la pantalla grande el 19 de julio de 2019.

