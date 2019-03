Cuatro actores que aparecen en supuesta lista del nuevo Batman

Tras la salida de Ben Affleck de ‘The Batman’, el proyecto de Matt Reeves se ha quedado sin su protagonista, por lo que se está buscando urgentemente un nuevo ‘Bruce Wayne’, y de acuerdo con algunos medios, el director ya tendría una lista de actores que podrían funcionar para el personaje, sin embargo, otros medios aseguran que la información es falsa.

En las últimas horas el portal estadounidense Geeks Worldwide puso en circulación una lista de actores que habrían sido elegidos como candidatos para el papel. Dicha lista fue replicada por otros medios de comunicación e incluía a los actores Nicholas Holt, Jack Reynor, Aaron Taylor-Johnson, Alexander Ludwig.

Sin embargo, el portal especializado Heroic Hollywood asegura que todavía no hay ninguna opción actoral para reemplazar a Ben Affleck en el proyecto. Según habría manifestado una fuente cercana a Matt Reeves, el director aún se encuentra muy ocupado “perfeccionando el guión antes de reunirse con algún actor”.

Ben Affleck anunció que se retiraba del proyecto a mediados de enero, aunque en un principio no especificó sus razones, con el tiempo ha manifestado que sus deseos de escribir, dirigir y protagonizar la película se fueron desvaneciendo al no encontrar la historia perfecta.

“Trabajamos en el guión, estaba tratando de descubrir cómo resolverlo, pero nunca estuve del todo satisfecho porque simplemente no quería hacer una versión con la que no me sintiera completamente emocionado”, confesó el actor al medio especializado IGN.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital