Ben Affleck revela detalles sobre su salida de ‘The Batman’

En enero de este año se confirmó que el actor estadounidense Ben Affleck ya no encarnaría al ‘Hombre Murciélago’ en la película ‘The Batman’, cuyo estreno está planeado para el 25 de junio de 2021.

El actor que interpretó al héroe en las películas ‘Batman vs. Superman: el origen de la justicia’ (2016) y ‘La liga de la justicia’ (2017) terminó por abandonar la capa de Batman sin dar mayores explicaciones al respecto en su momento, sin embargo, ahora, en medio de una entrevista con el medio especializado IGN, Affleck reveló detalles sobre su salida de la cinta.

Lee también: Ben Affleck no interpretará más a Batman

En primer lugar, el ganador del Óscar explicó que además de protagonizar la cinta, también deseaba escribir su guión y posteriormente dirigirla. “Eso fue parte del problema… Trabajamos en el guión, estaba tratando de descubrir cómo resolverlo, pero nunca estuve del todo satisfecho porque simplemente no quería hacer una versión con la que no me sintiera completamente emocionado”, expresó el actor al citado medio.

Es de resaltar que sobre su renuncia como protagonista de la historia, Affleck comentó recientemente durante el programa de Jimmy Kimmel que con el pasar del tiempo se sentía más desvinculado del proyecto, por lo que sentía que era momento de darle espacio a otros colegas que quisieran interpretar a Batman.

Te puede interesar: Rami Malek podría ser el villano en la nueva película de James Bond

Por otro lado, el director estadounidense de cine Matt Reeves, es quien está a cargo del proyecto ahora, y por el momento la trama de la película se mantiene en un completo misterio, sin embargo, algunos rumores indican que el cineasta quiere presentar una historia que gire en torno a un joven ‘Bruce Wayne’, pues el público normalmente ha visto una versión más madura del héroe en los filmes existentes.

Hasta el momento tampoco se sabe cuál será el actor que vista la capa de Batman.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital