Actriz de ‘Joker’ reveló un importante detalle de la película

La película en solitario del ‘Joker’ se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de este 2019. La cinta, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, llegará a las salas de cine el 4 de octubre y promete ser una de las mejores producciones cinematográficas de este año.

El pasado mes de diciembre, Phillips anunció que ya las grabaciones de la película habían llegado a su fin y el paso a seguir era encerrarse en la sala de edición. Es de recordar que a lo largo de 2018, el cineasta fue el encargado de revelar poco a poco ciertos detalles de su película, principalmente las relacionadas con el aspecto del ‘Joker’, esto para detener las diferentes informaciones que se venían filtrando.

Sin embargo, ahora que han terminado las grabaciones, es la actriz Zazie Beetz quien ha revelado otro detalle que ha llamado mucho la atención de la película, y es que el guión de la misma se fue reescribiendo a medida que se rodaban las escenas.

Lee también: Margot Robbie da el primer vistazo de Harley Quinn en ‘Birds of prey’

En medio de una entrevista con MTV News, la actriz de origen alemán, comentó que aunque no podía revelar mayor información, podría asegurar que el ‘Joker’ será una película “oscura”.

Y agregó, “el guión era genial. Lo reescribimos todo mientras fuimos filmando…. Literalmente Todd escribía la escena en la noche y luego la hacíamos… El guionista también estuvo ayudando y mientras nos hacían el maquillaje y el peinado memorizábamos las líneas, las filmábamos y tres semanas después las volvíamos a filmar.

What can we expect from the new #Joker movie? According to Zazie Beetz, they rewrote the movie as they were shooting it pic.twitter.com/TkYkVnJwl9

— MTV NEWS (@MTVNEWS) January 26, 2019