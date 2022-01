Cuando Natalia París contó que se "desdobla"

No es la primera vez que Natalia París usa una foto sensual para llamar la atención de sus fans y hacer reflexiones, ya antes lo había hecho para hacer un llamado a cuidar el medio ambiente.

Y sobre temas paranormales y del más allá, también ya antes se había pronunciado. En el año 2020 detalló las experiencias que ha tenido cuando se desdobla e indicó que sí cree que existan los extraterrestres.

“Muchas veces (me he desdoblado) pero no me gusta la sensación, me causa terror. Nunca lo permito y lucho por volver de inmediato… No me gusta la idea de estar en un astral bajo. Nada bueno hay allí”, contó.