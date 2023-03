Luego de encontrar su cuerpo, la Policía inició una investigación para explicar su muerte, sin embargo, todo parecía muy extraño, ya que un video de la joven - antes de que desapareciera - se hizo muy conocido, pues muestra a Elisa en el ascensor del hotel hablando con alguien que no se veía, sus movimientos eran raros, entraba y salía de ascensor, lo más raro de la grabación era que las puertas de este nunca se cerraban como si de verdad hubiera alguien ahí.

No ha sido el único caso extraño que se ha escuchado de este hotel, ya que también es famoso por los innumerables suicidios que se han dado en el lugar. El primero de ellos que quedó documentado, fue en el año de 1931 , donde un hombre llamado W.K. Norton, de 46 años, murió en su habitación luego de haber ingerido veneno.

Hotel Stanley – Colorado, Estados Unidos

Este hotel también llegó a la pantalla gigante con la película taquillera, El resplandor. La historia de esta película nació luego que el escritor de la misma cinta, Stephen King se alojará una noche con toda su familia en el hotel, cuenta que en lo poco que pudo dormir esa noche solo tenía pesadillas.

“Esa noche soñé que mi hijo de tres años corría por los pasillos, mirando hacia atrás sobre su hombro, con los ojos dilatados, gritando. Estaba siendo perseguido por una manguera de incendio. Me desperté con un tremendo espasmo, transpirando entero, a una pulgada de caerme de la cama. Me levanté, encendí un cigarrillo, me senté en una silla mirando por la ventana, para el momento en que el cigarrillo se había deshecho, tuve el armazón del libro firmemente establecido en mi mente”, afirmó King.