Las psicofonías son grabaciones de sonidos o voces que supuestamente provienen de espíritus o entidades sobrenaturales. A lo largo de la historia, muchas grabaciones han captado la atención tanto del público como de los investigadores de lo paranormal.

Una de las más reconocidas es la psicofonía de la Casa de la Cultura, grabada en México en 1970 por el investigador Antonio Ledezma. Durante una investigación en un antiguo edificio, Ledezma utilizó un magnetófono para captar sonidos del entorno. En medio de la grabación, se escuchó una voz clara que decía: "¿Por qué no me dejas pasar?".

Este fragmento ha sido analizado por varios expertos, quienes consideran que la claridad y la intencionalidad de la voz son aspectos que refuerzan su autenticidad. La psicofonía se volvió un referente en el estudio de la comunicación con el más allá y ha sido objeto de numerosos documentales y programas de televisión, convirtiéndose en un ícono del misterio en México.

Otra psicofonía notable es la de "Tú, que estás en el cielo", grabada por el investigador español Francisco José López en la década de 1980. Durante una sesión de grabación en un cementerio, López y su equipo empezaron a formular preguntas sobre la vida después de la muerte. En un momento dado, se escuchó una voz que parecía responder: "Yo estoy aquí".

Esta grabación ha sido objeto de análisis y debate, generando varias interpretaciones sobre la naturaleza de la comunicación con los difuntos. La claridad de la voz y la relación directa con las preguntas formuladas han hecho que esta psicofonía se considere una de las más impactantes en el ámbito de lo paranormal en España.

Finalmente, la psicofonía de "La niña de la curva" es otra de las más célebres. Obtenida por el periodista y parapsicólogo español Jesús Callejo en la década de 1990, esta grabación tiene su origen en una leyenda urbana sobre el espíritu de una niña que se aparece en una curva peligrosa de una carretera. Durante una investigación, Callejo logró grabar una voz infantil que decía: "¿Por qué no me ayudas?". Esta psicofonía ha generado un gran interés en el público, no solo por su contenido, sino también por la historia que la rodea, que ha sido tema de numerosas discusiones y teorías.

Estas tres psicofonías son solo algunas de las muchas grabaciones que han captado la atención de quienes buscan respuestas sobre la vida después de la muerte. Su impacto ha trascendido el ámbito de la investigación paranormal, convirtiéndose en parte del folclore moderno y en objeto de estudio y análisis por parte de expertos y aficionados al misterio.