El misterio del peluche endemoniado de Piccolo en apartamento de Chapinero

Una joven sigue sin saber el paradero de su novio por culpa de un extraño muñeco.

Una mañana, mientras Victoria se encontraba tendiendo su cama en compañía de su novio, algo inusual ocurrió en su habitación. Los dos estaban disfrutando de una charla, bromas y risas, dándole buena cara al aseo del apartamento, cuando una extraña situación se concentró en un peluche que estaba ubicado en una repisa.

La joven tenía un muñeco de Piccolo, personaje de Dragon Ball, que estaba dentro de una taza, mirando exactamente hacia la cama. De un momento a otro, aquel peluche saltó por si solo de la superficie y terminó en el piso, dejando sin palabras a la pareja.

Lo particular de lo ocurrido es que no había ninguna ventana abierta y era un día con bastante sol, por lo que no corría el aire de forma potente. Al recoger el objeto y ponerlo en la taza, Victoria se encargó de ubicarlo mirando hacia la ventana y evitó creer que se trataba de algo paranormal.

Día a día el Piccolo amanecía en distintas posiciones o mirando hacia ángulos contrarios a los que estaba anteriormente, por lo que los nervios se apoderaron de la joven dueña.

Una noche, en medio del frío que golpeaba el ambiente, Victoria comenzó a escuchar que una voz femenina, de una mujer joven, le hablaba al oído y la llamaba ‘Vicky’. Pese a que estaba algo dormida, la bogotana entró en pánico y se levantó rápidamente de su cama.

Al sentir mucho miedo, Victoria observó hacia la repisa donde ponía el peluche y se dio cuenta que no estaba allí. Al ponerse de pie, pisó algo y se agachó, percatándose de que era el Piccolo que estaba tirado al lado de la cama en el que dormía.

Días después, la mujer decidió sacar el muñeco en una bolsa y botarlo a la basura, poniéndole fin a estos hechos extraños. Sin embargo, en horas de la tarde, al llegar a su casa, Victoria se fijó que el peluche estaba dentro de su gran maleta con algunas gotas de sangre en los brazos y su novio no aparecía en ningún lado.