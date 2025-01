‘El Cartel Paranormal de La Mega’ se transmite de domingo a jueves, de 9:00 p.m. a 12:00 a.m., bajo la dirección de Daniel Trespalacios, conocido como ‘El Tripas’. Este programa aborda diversos temas, entre ellos la astrología.

El astrólogo Daniel Daza, con amplia trayectoria en este campo, participó en ‘El Cartel’ y compartió sus predicciones para cada signo en 2025. Inició con Aries, señalando que hasta la semana pasada era el plazo ideal para iniciar grandes proyectos o tomar decisiones importantes: “Hasta la semana pasada tuvieron la oportunidad de hacer un cambio radical en sus vidas. Este es uno de los mejores meses, no solo enero sino parte de febrero, para comenzar estudios o prácticas como el yoga, ya que estos meses son propicios para ello”.

Para Tauro, indicó que es una excelente época para quienes trabajan mediante plataformas, ya que estas semanas y a inicios de febrero serán favorables para generar ingresos.

Géminis continúa atravesando uno de sus mejores años. Sin embargo, Daza aclaró que el año no comienza el 1 de enero para todos, sino que depende del signo zodiacal y de los regentes en tránsito. En el caso de Géminis, su año comenzará el 4 de febrero.

Leer más: “Doble presencia; el eco de mi otro yo”: La historia que no te dejará dormir tranquilamente

Cáncer experimentará uno de sus mejores años. Enero y febrero serán meses propicios para reconciliaciones, sociedades y crecimiento espiritual.

Para Leo, advirtió sobre un temperamento más fuerte de lo habitual, lo que podría hacerles perder buenas oportunidades: “Es importante moderar el ego. En las más de 30.000 cartas astrales que he realizado, los Leo son quienes menos acuden a ellas porque creen no necesitar ayuda. Está bien creer en uno mismo, pero no basta con eso; es fundamental aprovechar las oportunidades que la vida les presenta”.

Virgo deberá ser cauteloso con sus finanzas, ya que 2025, año de la serpiente de madera según el horóscopo chino, podría resultar complicado. No es recomendable adquirir deudas.

Libra enfrentará la influencia de la Luna Negra hasta el 26 de marzo de 2025. Hasta esa fecha, es preferible evitar cambios importantes como cambiar de empleo, mudarse o iniciar una relación de pareja.