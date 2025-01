Era una noche oscura y tormentosa cuando Clara decidió quedarse sola en casa. Sus padres habían salido y ella, buscando un poco de aventura, se instaló en su habitación con una manta y una película de terror. A medida que la trama se intensificaba, un rayo iluminó la habitación, revelando una sombra fugaz en la esquina. Clara se estremeció, pero atribuyó la visión a su imaginación.

Al poco tiempo, comenzó a escuchar un suave susurro que parecía venir del pasillo. "Clara... ven aquí..." La voz era tenue y casi familiar, como si alguien la llamara. Intrigada y algo asustada, se levantó y se dirigió hacia el sonido. Cada paso que daba aumentaba su inquietud; el aire se sentía frío y pesado.

Cuando se acercó al espejo, vio su reflejo… pero no estaba sola. Detrás de ella había una figura oscura, con ojos brillantes que la observaban fijamente. Clara dio un grito y se dio la vuelta, pero no había nadie allí. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor: "¡No me dejes aquí!"

Desesperada, corrió de regreso al salón y cerró la puerta con fuerza. Se sentó en el sofá temblando, intentando calmarse. Pero el silencio fue interrumpido por el sonido de pasos que se acercaban lentamente. Clara miró hacia la puerta con terror, sabiendo que lo que había visto no era solo su imaginación.