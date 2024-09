El popular youtuber estadounidense Paul Harrell, conocido por sus videos educativos sobre supervivencia, dejó impactados a sus seguidores el 4 de septiembre al anunciar su fallecimiento a través de un video.

En los primeros cuatro minutos y medio, Harrell aparece en primer plano explicando su delicado estado de salud, lo que sucederá con su canal, y ofreciendo palabras de consuelo a sus suscriptores.

“Tenía la esperanza de continuar en este formato durante los próximos 10 o incluso 15 años. E incluso una vez que me diagnosticaron, tenía la esperanza de que estaríamos aquí dos o tres años más, lo que resultó ser sólo unos pocos meses más. Y me disculpo por eso, realmente me hace sentir como si hubiera decepcionado a todos”, manifestó. Pese a esto, el youtuber compartió su alegría y orgullo por haber tenido la oportunidad de hacer lo que más le gustaba junto a sus seguidores.

