La Casa de los Famosos Colombia, el reality show del Canal RCN que ya está generando grandes expectativas entre los televidentes. Con un grupo de participantes que promete emociones, estrategias y polémicas, el programa arranca este domingo 26 de enero con una casa llena de personalidades reconocidas.

Desde que se comenzó a anunciar la segunda temporada del reality, las tensiones entre Yina Calderón y Melissa Gate han sido evidentes. Durante una entrevista con Ornella Sierra, presentadora digital del programa, Melissa aseguró que Yina la “amenazó” antes del ingreso a la casa estudio.

“Ella ya me dijo que quería agredirme físicamente. ¡Tengo mucho miedo!”, comentó Melissa en tono irónico, mientras dejó claro que no se desviará de su objetivo: ganar. Por su parte, Yina no tardó en responder a estas declaraciones a través de sus redes sociales, avivando las expectativas de lo que podría ser una de las rivalidades más intensas del programa.

La influencer también ha sido tema de debate en redes sociales, especialmente tras compartir su plan de usar parte del premio para ayudar a mujeres con problemas de biopolímeros. Algunos usuarios la han acusado de querer “comprar votos” o de usar esta promesa como estrategia para ganar apoyo.