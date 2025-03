El reality "La Casa de los Famosos Colombia" sigue elevando la temperatura con estrategias y reglas que ponen a prueba a los concursantes. Durante la "Semana de la Revolución", la producción implementó un cambio en la dinámica del posicionamiento, obligando a los participantes a expresar abiertamente sus razones para querer que un compañero abandonara la competencia.

“Norma, Norma, Norma... te voy a tratar con respeto porque eres una mujer y yo las respeto, pero me encanta que se te esté cayendo la máscara, que se te caiga el personaje, señora actriz. Qué chimba que conozca Colombia la verdadera persona y la escoria que eres como ser humano, me voy a encargar de que la gente se dé cuenta” , respondió la influencer.

Sin embargo, Calderón no tomó bien esta crítica y, aunque inicialmente aseguró que respondería con respeto, terminó elevando el tono de la discusión con palabras que desataron la polémica.

“Yina, me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque estoy cansada de que le digas a todo mundo o de que le grites a las cámaras que mi relación con Mateo es conveniente, falsa y una estrategia. Si vuelves a la casa, espero que sueltes el tema porque está como aburridor” , afirmó la actriz con firmeza.

¿Por qué Carla Giraldo intervino en la discusión?

El nivel de agresividad en las declaraciones de Yina Calderón obligó a Carla Giraldo, presentadora del programa, a intervenir. La conductora le recordó a la influencer que el respeto es fundamental dentro del reality y le pidió que moderara su lenguaje.

Calderón, al darse cuenta de la gravedad de sus palabras, se disculpó públicamente con la audiencia y con la producción del programa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y sus compañeros no tardaron en reaccionar a la confrontación.

¿Qué hizo Yina Calderón tras el enfrentamiento?

Después del tenso episodio, Yina Calderón decidió reflexionar sobre su actitud y buscar a Norma Nivia para pedirle disculpas. En una conversación privada, la influencer reconoció que se había excedido y trató de enmendar su error.

“Lo primero, Norma, es que quiero pedirte una disculpa por decirte la palabra ‘escoria’ en el posicionamiento. Yo no pienso eso. Me disculpo ante tus papás. No te quiero como enemiga en ‘La Casa de los Famosos’”, expresó Calderón, con un tono más conciliador.

¿Cómo reaccionó Norma Nivia ante las disculpas?

Aunque visiblemente afectada, Norma Nivia aceptó las disculpas de Yina Calderón, dejando claro que sus palabras le habían dolido.

“Te acepto las disculpas, pero quiero que entiendas que lo que dijiste me hizo sentir mal. Estas cosas quedan marcadas”, respondió la actriz.